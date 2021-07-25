В Турции требуют ужесточить меры для российских туристов из-за роста заболеваемости коронавирусом

Мехсет Джейхан, возглавляющий союз инфекционистов Турции, призвал власти страны принять более жесткие меры для въезжающих в страну туристов из России - иначе рост заболеваемости остановить не получится.
Каким образом российских туристов можно выделить из общего потока отдыхающих и что с ними делать, непонятно. Минздраве страны обнародовали рекордный показатель заражаемости коронавирусом — за сутки выявлен 12 381 случай, что стало самым большим числом с 12 мая.
- За последние 24 часа сделано 221 463 теста, выявлен 12 381 случай <заражения коронавирусом>. Умерли 58 человек. Теперь общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных - 5,514 млн, - отмечается в ежедневной сводке Минздрава.
Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа призвал жителей активнее прививаться от коронавируса, он напомнил, что рост случаев заражения может негативно сказаться на уровне госпитализации.
С 14 февраля в стране приступили к массовой вакцинации при помощи препарата из Китая CoronaVac от компании Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.