100-летнего фронтовика пытали всю ночь и убили: Он отдал разбойникам 2,4 млн рублей
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100-летнего фронтовика пытали всю ночь и убили: Он отдал разбойникам 2,4 млн рублей

12:23:017/25/2021Фото: Flickr
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Тело погибшего от пыток пенсионера нашли соседи на следующий день. Злоумышленники разделили деньги и скрылись. Уголовное дело направлено в суд.

В суд передано дело двух бывших сотрудников ФСИН, ограбивших и убивших 100-летнего ветерана

В прокуратуре Башкортостана подготовили обвинительное заключение по делу двух мужчин, убивших и ограбивших столетнего ветерана Великой Отечественной войны. Житель Кигинского района Башкирии и житель Челябинской области решили поживиться чужими деньгами о наличии которых у ветерана войны они узнали каким-то образом.

В июле 2020 года в состоянии алкогольного опьянения ночью злоумышленники пробрались в дом пожилого мужчины, связали его и пытали всю ночь, чтобы узнать где он прячет деньги. Ветеран не смог выдержать пыток и отдал более 2,4 миллиона рублей.

Тело погибшего от пыток пенсионера нашли соседи на следующий день. Злоумышленники разделили деньги и скрылись. В сентябре 2020 года их обнаружили правоохранительные органы, часть похищенных денег была спрятана в лесу в тайнике.

Преступниками оказались бывшие сотрудники ФСИН, которые знали свое дело — они не оставили следов а после совершенного деяния не привлекали к себе внимания. Благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска МВД, ГУ МВД РФ и регионального ФСБ, удалось вычислить преступников. Во время розыскных мероприятий было проверено около 300 лиц и сделано не менее 40 экспертиз.

- Под тяжестью собранных доказательств один из обвиняемых сознался в разбойном нападении, заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник вину в предъявленном обвинении не признал, - уточнили в прокуратуре региона.

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