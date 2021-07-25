100-летнего фронтовика пытали всю ночь и убили: Он отдал разбойникам 2,4 млн рублей

В прокуратуре Башкортостана подготовили обвинительное заключение по делу двух мужчин, убивших и ограбивших столетнего ветерана Великой Отечественной войны. Житель Кигинского района Башкирии и житель Челябинской области решили поживиться чужими деньгами о наличии которых у ветерана войны они узнали каким-то образом.
В июле 2020 года в состоянии алкогольного опьянения ночью злоумышленники пробрались в дом пожилого мужчины, связали его и пытали всю ночь, чтобы узнать где он прячет деньги. Ветеран не смог выдержать пыток и отдал более 2,4 миллиона рублей.
Тело погибшего от пыток пенсионера нашли соседи на следующий день. Злоумышленники разделили деньги и скрылись. В сентябре 2020 года их обнаружили правоохранительные органы, часть похищенных денег была спрятана в лесу в тайнике.
Преступниками оказались бывшие сотрудники ФСИН, которые знали свое дело — они не оставили следов а после совершенного деяния не привлекали к себе внимания. Благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска МВД, ГУ МВД РФ и регионального ФСБ, удалось вычислить преступников. Во время розыскных мероприятий было проверено около 300 лиц и сделано не менее 40 экспертиз.
- Под тяжестью собранных доказательств один из обвиняемых сознался в разбойном нападении, заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник вину в предъявленном обвинении не признал, - уточнили в прокуратуре региона.