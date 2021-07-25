Опасная вспышка скажется на метеозависимых в конце июля 2021 года

В конце второго летнего месяца, 29 июля 2021 года, метеозависимым предстоит пережить еще один сильный удар, который продлится одни сутки. Мощность колебаний достигнет 4-5 баллов. Это будет последняя магнитная буря в июле.
Восприимчивыми к ней окажутся люди, страдающие метеоневрозами, метеопатией и метеозависимостью, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.
В периоды магнитной бури довольно часто возникают такие болезненные симптомы, как головная боль, одышка, перепады настроения и повышенная эмоциональность, резкие повышения артериального давления, приводящие к гипертоническим кризам, а также резкие падения давления, способные вызывать обмороки. Усугубляет ситуацию летняя жара, свойственная этому времени года.
Людям, страдающим от магнитных бурь, врачи рекомендуют соблюдать питьевой режим, правильно питаться, не допускать переутомления и стрессовых ситуаций.
Не стоит в магнитные бури употреблять кофе и крепкий чай - они способны приводить в еще больший тонус ваши сосуды, что негативно сказывается на состоянии всего организма. Откажитесь от тяжелой пищи и фастфуда, отдайте предпочтение домашней пище.
Не рекомендуется вечерами много сидеть перед телевизором или перед экраном монитора. Благоприятными будут пешие прогулки на свежем воздухе - они насытят кровь кислородом, прекрасно тренируют сердечную мышцу и сосуды.
Следите за приемом назначенных вам препаратов. Не стоит самостоятельно увеличивать или уменьшать дозировки лекарств.