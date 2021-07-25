Тела троих пропавших без вести нашли в Сочи: Наводнение снесло Toyota с семьей. Смотрите видео

В Сочи спасатели нашли тела двоих пропавших без вести во время наводнения в Сочи. Вечером 23 июля стихия застала их в пути. Машина ехала по мосту через горную реку. Но она вышла из берегов и увлекла за собой автомобиль.
Автомобиль Toyota с пятью людьми в салоне пытался пересечь реку Мацесту по бетонному сооружению. Один из пассажиров вышел из машины, остальные поехали через переправу. Потоком воды после прошедшего накануне ливня машину снесло.
Тело 42-летнего главы семейства нашли утром 24 июля в искореженном автомобиле. Двух женщин и девочку искали весь день.
- Тела пропавших без вести найдены. Поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются, - сообщили в городской службе спасения.
Поиски девочки продолжаются.
23 июля на Сочи выпала почти месячная норма осадков. Горные реки вышли из берегов.