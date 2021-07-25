Тела троих пропавших без вести нашли в Сочи: Наводнение снесло Toyota с семьей. Смотрите видео
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Тела троих пропавших без вести нашли в Сочи: Наводнение снесло Toyota с семьей. Смотрите видео

10:59:057/25/2021Фото: Скриншот
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Автомобиль пытался пересечь реку Мацесту по бетонному сооружению. Один из пассажиров вышел из машины, остальные поехали через переправу. Потоком воды после прошедшего накануне ливня машину снесло.

Число жертв стихийного бедствия увеличилось до пяти человек

В Сочи спасатели нашли тела двоих пропавших без вести во время наводнения в Сочи. Вечером 23 июля стихия застала их в пути. Машина ехала по мосту через горную реку. Но она вышла из берегов и увлекла за собой автомобиль.

Автомобиль Toyota с пятью людьми в салоне пытался пересечь реку Мацесту по бетонному сооружению. Один из пассажиров вышел из машины, остальные поехали через переправу. Потоком воды после прошедшего накануне ливня машину снесло.

Тело 42-летнего главы семейства нашли утром 24 июля в искореженном автомобиле. Двух женщин и девочку искали весь день.

- Тела пропавших без вести найдены. Поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются, - сообщили в городской службе спасения.

Поиски девочки продолжаются.

23 июля на Сочи выпала почти месячная норма осадков. Горные реки вышли из берегов.

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