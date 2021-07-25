Первое золото завоевала сборная России на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде в Токио копилка сборная России получила первую награду - золотую медаль в стрельбе из пистолета. После проведения финального этапа соревнований по стрельбе из пневматического пистолета, где женщины попадали в цель с расстояния 10 метров стало известно, что Виталина Бацарашкина стала обладательницей золотой медали - первой в копилке сборной страны.
Спортсменка набрала 240,3 очка, причем во время одной из попыток в компьютерной системе произошел сбой и Виталина стреляла повторно.
Второе место досталось спортсменке из Болгарии Антоанете Костадиновой с результатом в 239,4 очка. Третье место у китаянки Ранксин Янг с результатом в 218 очков.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первой медалью в олимпийской копилке РФ стала серебро за стрельбу из пневматической винтовки.