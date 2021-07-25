Первое золото завоевала сборная России на Олимпиаде в Токио
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Первое золото завоевала сборная России на Олимпиаде в Токио

11:38:577/25/2021Фото: © REUTERS / Ann Wang
0

Бацарашкина Виталина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета.

Бацарашкина Виталина - первая россиянка, получившая золото на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде в Токио копилка сборная России получила первую награду - золотую медаль в стрельбе из пистолета. После проведения финального этапа соревнований по стрельбе из пневматического пистолета, где женщины попадали в цель с расстояния 10 метров стало известно, что Виталина Бацарашкина стала обладательницей золотой медали - первой в копилке сборной страны.

Спортсменка набрала 240,3 очка, причем во время одной из попыток в компьютерной системе произошел сбой и Виталина стреляла повторно.

Второе место досталось спортсменке из Болгарии Антоанете Костадиновой с результатом в 239,4 очка. Третье место у китаянки Ранксин Янг с результатом в 218 очков.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первой медалью в олимпийской копилке РФ стала серебро за стрельбу из пневматической винтовки.

Ученые открыли способ остановить развитие Альцгеймера
Путин внес в ГД законопроект относительно маршалов и генералов
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
Что тормозит развитие российского футбола: Фендун не стал молчать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
Как по ладоням можно определить высокий уровень сахара
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост
золотая медальолимпиадапервая награда
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы наблюдаете за олимпиадой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДачный дом горел в СНТ "Мечта" Бердска: Причина пожара стала известна
11:29:39 7/25/2021
Дачный дом горел в СНТ "Мечта" Бердска: Причина пожара стала известна
Можно ли ходить на кладбище 25 июля в божественный праздник иконы Божией матери – Троеручница?
11:20:51 7/25/2021
Можно ли ходить на кладбище 25 июля в божественный праздник иконы Божией матери – Троеручница?
Тела троих пропавших без вести нашли в Сочи: Наводнение снесло Toyota с семьей. Смотрите видео
10:59:05 7/25/2021
Тела троих пропавших без вести нашли в Сочи: Наводнение снесло Toyota с семьей. Смотрите видео
Можно ли работать в огороде 25 июля в день чудотворной иконы Троеручница?
10:40:27 7/25/2021
Можно ли работать в огороде 25 июля в день чудотворной иконы Троеручница?
Умер избитый на турбазе "Берлога" глава минцифры Амурской области
10:36:56 7/25/2021
Умер избитый на турбазе "Берлога" глава минцифры Амурской области
В Турции требуют ужесточить меры для российских туристов из-за роста заболеваемости коронавирусом
10:25:35 7/25/2021
В Турции требуют ужесточить меры для российских туристов из-за роста заболеваемости коронавирусом
Гороскоп на 26 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:34 7/25/2021
Гороскоп на 26 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
БердскНочью полностью сгорел киоск с товаром и стеллажами в дачном обществе Бердска
10:17:57 7/25/2021
Ночью полностью сгорел киоск с товаром и стеллажами в дачном обществе Бердска
Уникальная картинка на 25 июля на день Иконы Божией Матери «Троеручница»
10:04:18 7/25/2021
Уникальная картинка на 25 июля на день Иконы Божией Матери «Троеручница»
Уровень доверия Путину упал за неделю до 62%: Кому из политиков доверяют россияне?
9:41:07 7/25/2021
Уровень доверия Путину упал за неделю до 62%: Кому из политиков доверяют россияне?