Погода в августе 2021 года: Каких аномалий природы ожидать на закате лета

Лето 2001 года выдалось более тяжелым, чем привыкли к нему жители России. Столбики термометров во многих регионах показывали недостижимые ранние климатические рекорды. Жара установилась даже там, где обычно по климатическим условиям ее не бывает, по крайней мере на протяжении такого долгого времени. По предварительным данным синоптиков жаркий июль плавно перейдет в жаркий август.
Погода на август 2021 в Москве
По прогнозам синоптиков в Москве в конце лета жара ещё может усилиться. Особенно тяжёлой выдастся первая декада августа, когда средняя температура днём установится на отметке 30 градусов. Дожди и ливни в Москве не ожидаются. Вероятность того, что жара резко сменится на прохладную погоду есть, однако никто из синоптиков точно утверждать этого не может.
Медики рекомендуют всем тем, кто сложно переносит жаркую погоду, делать самые важные дела ранним утром и соблюдать питьевой режим. Жара отступит только ближе к сентябрю, термометры ночью будут показывать не более + 15 градусов, средняя температура днём остановится на отметке + 25 градусов. На последних выходных августа Москва почувствует начало осени - дневная температура спадет до плюс 20 и начнутся дожди. Могут быть грозы и резкие порывы ветра.
Погода в Сибири на август 2021
В Сибири погода, характерная для августа, не будет сильно отличаться от средних климатических норм. В среднем ожидается температура днём такой же, какой и была на протяжении последних пяти лет - около плюс 24 градусов, ночью температура будет опускаться до плюс 15 градусов.
В первые дни августа ожидается прохладная, но сухая погода. Температура днём будет держаться на отметке около плюс 23 градусов, по-настоящему жарко и знойно станет в середине месяца. Температура днём будет держаться на отметках плюс 28 плюс 30 градусов, в третьей декаде августа можно ожидать кратковременных грозовых дождей и похолодание до плюс 22 градусов.
В среднем ожидается примерно 11 дней с осадками, которые не будут проливными дождями и грозами.