Экс-банкира арестовали за кражу картины: «Зимняя панорама Петербурга» датирована 1910 годом

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга арестовали Адама Янова, которого подозревают в краже картины Александра Беггрова «Зимняя панорама Петербурга», которая датируется 1910 годом. Под стражей задержанный проведет до 20 сентября.
Картина была похищена из офиса ООО «Нева Транзит» неустановленными лицами в 2010 году под предлогом ее покупки. Стоимость произведения искусства составляет 24, 7 миллиона рублей.
С 2015 года Янов был объявлен в розыск, задержали его 21 июля в Москве и переправили в Петербург для проведения следственных действий. В сообщении МВД говорится что Янов известен под именем Ашот Хачиян, получивший образование востоковеда. Он выступал спонсором игры «Что? Где? Когда?» в 1997-2000 годах. Тогда же им был организован «Интеллект-банк», у которого в 2001 году отозвали лицензию.
Против Янова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ранее фигуранта уже задерживали - это было в 2001 году, когда он не внес в декларацию 65 тысяч долларов, найденных в Шереметьево в его дипломате.