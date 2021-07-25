Подробности трагедии: Электричка насмерть сбила 40-летнего мужчину на железнодорожном вокзале в Бердске
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Подробности трагедии: Электричка насмерть сбила 40-летнего мужчину на железнодорожном вокзале в Бердске

11:59:307/25/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Машинист, увидев его на путях подавал сигналы, но тот не отреагировал. ЧП произошло прямо на станции Бердск. 

Человек погиб на рельсах в Бердске

Вечером в субботу погиб молодой мужчина. Трагедия произошла на железной дороге.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидца, поздним вечером они заметили скопление народа в районе железнодорожного вокзала.

- Примерно напротив KFC возле ЖД путей стоят полицейские машины, велосипед лежит, много людей. Что-то там произошло..., - прислали сообщение бердчане.

Как оказалось, электричка сбила насмерть молодого человека. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала в воскресенье руководитель пресс-службы сибирского управления МВД на транспорте Анна Щербакова.

-На перегоне Сеятель-Бердск, на 37-м километре участка железной дороги смертельно травмирован мужчина 1981 года рождения. Его личность установлена, - прокомментировала Щербакова.

По ее словам, человека сбила электричка. Машинист, увидев его на путях подавал сигналы, но тот не отреагировал. ЧП произошло прямо на станции Бердск.

Сейчас ведется расследование трагического происшествия.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне электричка сбила двоих девочек, которые переходили рельсы с районе станции Береговой в Новом поселке Бердска. Подростки шли с пляжа. Одна девочка скончалась на месте, вторая - в больнице.

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