Рекорд по просрочке платежей за услуги ЖКХ поставили россияне в 2021 году

К концу апреля 2021 года просрочка платежей за услуги ЖКХ достигла показателя, превысившего 460 миллиардов рублей. Рост задолженности составил 6%, об этом заявили с Росстате.
На конец апреля просрочка стала самой большой, если считать с 2018 года, когда стали учитывать этот показатель. Просроченная задолженность рассчитывается как и от частных лиц, так и от предприятий. Посчитать долги физических лиц невозможно — сообщили в Росстате.
Большая часть долгов по коммунальным услугам принадлежит не людям, которые стараются не накапливать долги, а предприятиям.
- Существует оценка, что доля долгов населения может составлять половину в просроченной задолженности, но, на мой взгляд, основная часть долгов — это все-таки долги предприятий, поскольку в целом по России платежная дисциплина среди населения достаточно высока, — отмечает Светлана Разворотнева, заместитель председателя общественного совета при Минстрое.