Рекорд по просрочке платежей за услуги ЖКХ поставили россияне в 2021 году
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Рекорд по просрочке платежей за услуги ЖКХ поставили россияне в 2021 году

12:52:257/25/2021Фото: Flickr
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Общий долг превысил 460 миллиардов рублей. Лидерами среди неплательщиков стали Дагестан и Ингушетия.

Большую часть задолженности по ЖКХ составляют предприятия

К концу апреля 2021 года просрочка платежей за услуги ЖКХ достигла показателя, превысившего 460 миллиардов рублей. Рост задолженности составил 6%, об этом заявили с Росстате.

На конец апреля просрочка стала самой большой, если считать с 2018 года, когда стали учитывать этот показатель. Просроченная задолженность рассчитывается как и от частных лиц, так и от предприятий. Посчитать долги физических лиц невозможно — сообщили в Росстате.

Большая часть долгов по коммунальным услугам принадлежит не людям, которые стараются не накапливать долги, а предприятиям.

- Существует оценка, что доля долгов населения может составлять половину в просроченной задолженности, но, на мой взгляд, основная часть долгов — это все-таки долги предприятий, поскольку в целом по России платежная дисциплина среди населения достаточно высока, — отмечает Светлана Разворотнева, заместитель председателя общественного совета при Минстрое.

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