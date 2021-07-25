Новый рекорд по зараженным за сутки поставила 25 июля Новосибирская область
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Новый рекорд по зараженным за сутки поставила 25 июля Новосибирская область

3:15:147/25/2021Фото: Flickr
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Число погибших от коронавируса в регионе достигло 2278 человек. Лечатся в ковидных госпиталях области 5443 пациента.

Третья волна продлится до ноября 2021 года
В больницах региона находятся 384 пациента с коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новый рекорд по коронавирусу зафиксирован в регионе — число заболевших в Новосибирской области стало самым большим за все время наблюдений — 218 человек, общее число заразившихся — 51 499 , из них 3 717 — дети.

Смертельным исходом закончилось заражение коронавирусом у 8 пациентов, всего в Новосибирской области скончались от инфекции 2 278 пациентов.

«Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 71 год, 76 лет и женщины в возрасте 47 лет, 50 лет, 58 лет, 59 лет, 89 лет», – сообщили в оперативном штабе 25 июля.

Выписались из стационаров и амбулаторного лечения с выздоровлением за сутки 51 человек, число излеченных пациентов достигло 44 105. В настоящее время продолжают лечение в инфекционных госпиталях 5 443 пациента, среди которых 53 ребенка. В реанимационных отделениях лечатся 388 человек, 55 из них под аппаратами ИВЛ.

Всего в Новосибирской области сделано 2 114 960 тестов на коронавирус.

Ситуацию с коронавирусом может исправить вакцинация населения, которая идет медленнее, чем нужно для формирования коллективного иммунитета.

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