Чем подкормить клубнику, малину и смородину после сбора урожая?
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Чем подкормить клубнику, малину и смородину после сбора урожая?

5:20:557/25/2021Фото: pxhere
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Для того, чтобы не падала урожайность ваших культур, которые дарят вам замечательные летние ягоды, такие клубника, малина и смородина, по окончании сбора урожая обязательно необходимо вносить подкормки под кусты.

клубника
Любую ягоду после сбора урожая нужно подкармливать

Клубника

В период цветения и формирования урожая клубнике нужно очень много питательных веществ, которые клубника выбирает из почвы. Соответственно, если подкормку не вносить, то на следующей год урожай будет мелким и очень скудным. Именно по этой причине сразу после того, как вы собрали клубнику, посадки необходимо подкормить удобрениями. Для подкормки клубники можно использовать готовые минеральные составы либо органику.

Коровяк

Для приготовление раствора коровяка нужно взять на 1 часть коровьего навоза три части воды, после этого раствор должен перебродить в большой ёмкости на протяжении примерно 10 дней. Содержимое не забывайте перемешивать. Для приготовления итогового раствора для подкормки полученный состав разводят ещё раз концентрации 1 к 10 и подкармливают клубнику из расчета 1 л на один куст.

Птичий помет

Птичий помёт просто разводится водой в пропорции 1 к 20. Подкормка вносятся точно также - 1 л раствора на 1 куст. При приготовлении раствора, лучше сделать его не слишком концентрированным, чем переборщить с птичьим пометом. Это удобрение в большой концентрации может привести к ожогам корней клубники.

Древесная зола

Золу можно вносить в сухом виде, либо приготавливать из неё зольный раствор. На одно десятилитровое ведро нужно взять 1 стакан золы, выдержать раствор пару дней, после чего полить кусты из расчёта 500 милилитров подкормки один куст.

Смородина

Для подкормки смородины после сбора урожая можно вносить суперфосфат или древесную золу. Суперфосфат используем по 100 г на один куст, древесной золы можно использовать 1 л на один куст. Удобрения в сухом виде закапывается в почву, после чего кусты смородины нужно обильно полить.

Малина

Малину лучше всего после сбора урожая удобрять торфом или перегноем. Используются они из расчёта 3 ведра удобрения на один куст малины. Такое удобрение лучше всего делать осенью, перед тем как выпадет снег. А сразу после сбора урожая между кустами малины очень хорошо рассыпать прямо на землю по 50 г нитрофоски на 1 квадратный метр земли.

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