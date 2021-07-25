Сколько заразились коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области, стало известно
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Сколько заразились коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области, стало известно

2:32:227/25/2021Фото: Wikimedia Commons
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Несколько недель показатель не меняется — четверть процента. Этот показатель заболеваемости в семь раз меньше общего числа заразившихся.

Вакцинация населения поможет победить коронавирус
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Роспотребнадзоре региона обнародовали информацию по числу заболевших коронавирусом среди тех, кто сделал прививку.

Областной минздрав предоставил ведомству данные - заражаются около 0,3%. Этот показатель заболеваемости в семь раз меньше общего числа заразившихся, значит из тысячи привитых заражается два с половиной человека.

По запросу «КП-Новосибирск» Роспотребнадзор ответил о равномерном показателе инфицирования привитых, который не меняется уже несколько недель подряд.

По состоянию на 16 июля первым компонентом было вакцинировано 526 392 жителя Новосибирской области. Привиты двукратно и закончили курс вакцинации — 394 817 человек.

Вакцинация не дает гарантии от заражения, она облегчает течение болезни и сводит к минимуму риск тяжелого течения и осложнений.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", среди бердчан, поставивших прививку от коронавируса, заболевают менее 1%.

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