Сколько заразились коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области, стало известно

В Роспотребнадзоре региона обнародовали информацию по числу заболевших коронавирусом среди тех, кто сделал прививку.
Областной минздрав предоставил ведомству данные - заражаются около 0,3%. Этот показатель заболеваемости в семь раз меньше общего числа заразившихся, значит из тысячи привитых заражается два с половиной человека.
По запросу «КП-Новосибирск» Роспотребнадзор ответил о равномерном показателе инфицирования привитых, который не меняется уже несколько недель подряд.
По состоянию на 16 июля первым компонентом было вакцинировано 526 392 жителя Новосибирской области. Привиты двукратно и закончили курс вакцинации — 394 817 человек.
Вакцинация не дает гарантии от заражения, она облегчает течение болезни и сводит к минимуму риск тяжелого течения и осложнений.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", среди бердчан, поставивших прививку от коронавируса, заболевают менее 1%.