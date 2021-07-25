Поджигатели вышли на охоту в Бердске: Несколько ночных поджогов произошло в разных местах города. Смотрите фото

-В Бердске активизировался поджигатель (поджигатели). Сегодня ночью спалили мусорный контейнер на ул. Вокзальной, 52. Уже второй в этом году. Если этого психа не остановить, он сожжёт полгорода. И берегите свои машины! - такое сообщение 25 июля прислал "Курьер. Среда. Бердск" пользователь под ником Вит.
Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", поздним вечером 24 июля жители этой 5-этажки на Вокзальной вызывали пожарных в связи с задымлением в седьмом подъезде. Оказалось, что там горел матрас.
— Кто-то затащил его в подъезд и поджег, — рассказали очевидцы.
Позже матрас выбросили на улицу, где он продолжал тлеть.
Не исключено, что опасения Вита не безосновательны. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 25 июля полностью выгорел торговый киоск в СНТ "Отдых". Сгорели товар, стеллажи, бытовые приборы, а также гараж. Не исключают поджог. Стоит отметить, что сгоревший павильон находится в противоположном от Вокзальной конце города.
Осенью прошлого года в Бердске произошла серия поджогов торговых павильонов, где торговали шаурмой, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".