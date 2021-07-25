Четверых погибших в ДТП с мусоровозом опознали: За рулем Toyota Corolla был 20-летний водитель

В субботу 24 июля в Подмосковье произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре молодых человека. «Тойота Королла» столкнулась с мусоровозом на перекрестке в Коломенском районе в Подмосковье.
За рулем легковушки находился 20-летний москвич Павел Пожидаев со стажем вождения один год. Машина принадлежала его матери. Авария произошла из-за того, что «Тойота» вылетела на полосу встречного движения, столкновение было зафиксировано в 19:20 в деревне Нестерово. Мусоровоз принадлежит Рязанской спецавтобазе по уборке города.
Водитель «Тойоты» и его пассажиры, 24-летний москвич Иван Братчиков, 22-летний москвич Владимир Соловьев и 21-летний житель Якутска Федор Афанасьев погибли на месте ДТП от полученных ран.