Лунный календарь здоровья, прививок и операций на август 2021 года
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Лунный календарь здоровья, прививок и операций на август 2021 года

6:20:507/25/2021Фото: pxhere
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Полнолуние всегда негативно влияет на жизнь человека. В такие дни энергетическое влияние небесного тела наиболее сильное, вследствие чего организм буквально «перезаряжен» силами.

медик
С лунным календарем можно улучшить свое здоровье

Такое незамысловатое небесное тело, как Луна, имеет значительное влияние на организм человека. В определенные лунные дни могут происходить те или иные психологические и физиологические изменения, как положительного, так и отрицательного характера. Чтобы было легче ориентироваться в фазах Луны и их значении, астрологи ежегодно составляют специальный календарь. Таким образом, можно в какой-то степени улучшить свое здоровье или поспособствовать скорейшему выздоровлению.

В какие лунные дни августа можно прививаться, а в какие следует отказаться от оперативного вмешательства?

Убывающая Луна с 1 по 7 августа, с 23 по 31 августа. В этот период рекомендуется обращаться к медицинским работникам для планового обследования. Это поможет наиболее эффективно выявить причины недугов. Когда Луна убывает, в организме лучше работает лимфатическая система и система кроветворения. Можно начать соблюдать диету или лечить хронические заболевания. Дни подходят для оперативных вмешательств.

Растущая Луна с 9 по 21 августа. По мере разрастания небесного тела возрастает и его энергетическое влияние на человека. Поэтому следует начать заниматься спортом или лечебной физкультурой. Благотворно скажутся меры иммунопрофилактики организма. Можно пить курсы витаминов, нормализовать образ жизни.

Новая Луна 8 августа. В этот день нужно быть предельно осторожными со своим здоровьем, так как отсутствие небесного тела делает организм человека предельно уязвимым к различного рода заболеваниям. Следует избегать физических нагрузок, умственного и нервного перенапряжения. Иначе можно заработать инфаркт или инсульт.

Полная Луна 22 августа. Полнолуние всегда негативно влияет на жизнь человека. В такие дни энергетическое влияние небесного тела наиболее сильное, вследствие чего организм буквально «перезаряжен» силами. Из-за этого можно почувствовать апатию, раздражительность и нервозность. Рекомендуется этот день посвятить отдыху, избегая посещения больниц.

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