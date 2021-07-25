Что нужно и что нельзя делать с водой в Ильин день 2 августа 2021 года
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Что нужно и что нельзя делать с водой в Ильин день 2 августа 2021 года

8:20:337/25/2021Фото: pxhere
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Эффективным в Ильин день станут чтение молитв, а также, различных заговоров от болезней, на удачу, богатство и любовь.

вода, озеро, август
После 2 августа запрещено купаться в водоемах

Не секрет, что до принятия христианства на русской земле господствовала вера языческая. Язычество передало нашим предкам богатый культурный опыт, интересные традиции, обычаи и обряды. Некоторые из них канули в лету, а некоторые сохранились и по сей день. Например, Иван Купала, Вальпургиева ночь (праздник наступления весны) и даже многими любимый Новый год. В христианстве праздники достаточно аскетичны, но есть среди них необычный Ильин день, который отмечают 2 августа, помимо Дня военно-воздушного десанта.

Илия – святой пророк, который был упомянут еще в Ветхом Завете. Но священнослужители и верующие почитают его до сих пор. Считается, что как раз-таки он и является покровителем военных десантников. Необычность Ильина дня обусловлена его неоднозначностью. С одной стороны его трактуют как языческий праздник, где мужчина выступает повелителем грома, молнии и хорошего урожая. А с другой стороны, Илья ходил к царю Израиля, чтобы передать ему Божье веление отказаться от языческой веры, дабы спасти народ от голода и бед. Но его никто не послушал. Поэтому Илье дают еще второе имя «Пророк».

Как и в другие «светлые» дни, 2 августа тоже есть свои ограничения, запреты и послабления. Эффективным в Ильин день станут чтение молитв, а также, различных заговоров от болезней, на удачу, богатство и любовь. Тяжелый физический труд лучше всего исключить. Купаться после Ильина дня можно до тех пор, пока вода не остынет. Но делать это 2 и 3 августа запрещено. Считается, что такими действиями человек обрушивает на себя гнев Пророка, а энергия и сила воды вовсе может навредить.

Нельзя в этот день употреблять алкогольные и спиртные напитки, иначе Илья разозлится и сделает человека тяжело зависимым алкоголиком. Ругаться, ссориться и вступать в конфликты тоже воспрещено. Так навлекают несчастья в судьбу. Можно резать скотину для организации семейного застолья. Вот и еще один элемент язычества – жертвоприношение. Однако, делают его во благо. Ведь чем будет изобильнее в этот день стол, тем богаче будет и год грядущий.

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