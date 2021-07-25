Когда нужно заготавливать березовые веники?

Русская банька – один из ключевых символов культуры страны. Невозможно представить полноценный отдых на даче с шашлыком без вечернего похода в баню. С древних времен с русской баней было много связано традиций и обрядов. Некоторые из них сохранились и по сей день. Например, садиться в парной в кромешной тьме на лавочку, а под лавочку ставить зажженную свечу. Если она начнет коптить, трещать или вовсе погаснет, значит, на человеке есть дурной глаз. Чтобы избавиться от него, можно просто выбить всю дурь простым березовым веником.
Березовым веником в бане лечат множество недугов, даже если человек не умеет парить. Только это лекарство для пущей эффективности лучше приготовить от чистого сердца самостоятельно, а то мало ли, какая энергетика у продавца березовых веников, и в каком настроении он их вязал.
Согласно русским обычаям, целебным березовый веник считается тот, который был собран на 50-й день после праздника Великой Пасхи, то есть во время празднования другого религиозного торжества – Святой Троицы. Это начало-середина июня, когда на ветках дерева еще не начали расти и цвести «сережки». Чтобы наломать веников, выбирают сухой погожий день до обеда после того, как сойдет роса с травы. Практически, по раннему утру.
Среди обилия символа России – берез, все же есть виды, которые подходят именно для парения в бане. Это плакучая береза, и дерево, которое никогда ранее не цвело. У девственных берез самые нежные листья и прочные ветви. Это позволит получить от процесса полное удовольствие, без каких-либо проблем. Ориентироваться на листья и ветви можно не только у молодых берез. Они в целом должны быть бархатистыми, тонкими и прямыми.
Сушат веник в неплотной связке вдали от солнечного света в хорошо проветриваемом помещении на протяжении недели. Чтобы веник приобрел форму веера, после этого его еще просушивают на полу, периодически переворачивая. И только тогда связывают плотно, подвешивая под потолок или укладывая на верхнюю полку.