Вкуснейшие соленые помидорчики в 4 действия

Две трети лета прошло, и это значит, что большинство владельцев земельных участков могут порадоваться первому урожаю. Впереди ждет август, поэтому свежими овощами и ягодами можно баловать свой организм еще месяц. Чтобы сохранить витамины в их первозданном виде рекомендуют делать заготовки на зиму. Без солений и варений трудно представить праздничный стол русского человека. А классическая закуска из помидоров и огурцов пользуется самым высоким спросом. Как приготовить соленые помидоры всего за 4 шага, чтобы они покорили не только желудок, но и сердце гостей?
Как правило, помидоры солят с какой-либо острой приправой. Но что, если добавить в рецепт какую-либо изюминку. Например, листья смородины! Для того чтобы засолить помидоры с таким необычным ингредиентом понадобится:
- веточки смородины 2 шт;
- зонтик укропа на стебле 2 шт;
- петрушка пучок;
- зубчики чеснока 6 шт;
- длинный корень хрена;
- помидоры 2 кг;
- вода 1,5 л;
- зерна горчицы 1 ч.л;
- ложка соли с небольшой горкой 3 ст.л.
Сначала выкладываем смородину, укроп и петрушку на дно банки. Пару листьев смородины оставьте, чтобы добавить их в конце приготовления. Потом засыпьте помидоры так, чтобы они не передавили друг друга, дав сок. Соль растворите в холодной воде и залейте в банку. Наверх уложите укроп с петрушкой и листья смородины, всыпьте горчицу и долейте рассол. Вот такой легкий рецепт может приготовить даже маленькая хозяюшка!