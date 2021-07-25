Тела лежали на дороге: В массовом ДТП со "скорой" двое погибли и 7 человек пострадали
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Тела лежали на дороге: В массовом ДТП со "скорой" двое погибли и 7 человек пострадали

4:02:047/25/2021Фото: МЧС Нижегородской области
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ДТП с тремя автомобилями произошло ночью на плотине нижегородской ГЭС.

Два человека погибли в ДТП, когда столкнулись 2 легковушки и скорая

Ночью 25 июля произошло смертельное ДТП в Нижегородской области.

На 53 километре автодороги регионального значения «Линда-Городец-Заволжье» на плотине Нижегородской ГЭС в 02:45 столкнулись 3 автомобиля.

Пострадали 7 человек, из них погибли на месте двое 52-летних - мужчина и женщина. Среди пострадавших детей нет, сообщили в МЧС.

Пострадавших отвезли в ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», где им оказывают квалифицированную помощь.

Для ликвидации последствий аварии от МЧС было привлечено 8 человек и 2 единицы техники.

Как сообщают очевидцы, тела погибших и пострадавшие лежали прямо на дороге.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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