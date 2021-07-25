Тела лежали на дороге: В массовом ДТП со "скорой" двое погибли и 7 человек пострадали

Ночью 25 июля произошло смертельное ДТП в Нижегородской области.
На 53 километре автодороги регионального значения «Линда-Городец-Заволжье» на плотине Нижегородской ГЭС в 02:45 столкнулись 3 автомобиля.
Пострадали 7 человек, из них погибли на месте двое 52-летних - мужчина и женщина. Среди пострадавших детей нет, сообщили в МЧС.
Пострадавших отвезли в ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», где им оказывают квалифицированную помощь.
Для ликвидации последствий аварии от МЧС было привлечено 8 человек и 2 единицы техники.
Как сообщают очевидцы, тела погибших и пострадавшие лежали прямо на дороге.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.