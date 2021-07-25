Странные синдромы у переболевших коронавирусом детей обнаружили врачи

Исследователи Гарвардской медицинской школы, Массачусетской больницы общего профиля и других научных учреждений США пришли к выводу, что после того, как ребенок переболел коронавирусом у него возникает мультисистемный воспалительный синдром, который связан с оставшимися в кишечнике частичками вируса.
Повышенная температура, боль в животе, диарея, рвота, сыпь и усталость — все признаки синдрома, который возникает у части переболевших несовершеннолетних. Также может возникнуть цитокиновый шторм и гипервоспалительная реакция, что грозит повреждением печени, сердца и других внутренних органов.
В исследовании учёных приняли участие сто детей, у 19 развился мультисистемный воспалительный синдром, у 26 — COVID-19 и 55 полностью здоровых. У участников первой группы COVID-19 продолжал определяться в кишечнике, несмотря на полное отсутствие или низкий уровень частиц вируса в горле или носу.
Как сообщают специалисты, найденные частицы коронавируса в ЖКТ попадают в кровоток, который вызывает гипервоспалительный иммунный ответ. Лечение данного синдрома можно осуществляться препаратами, блокирующими проницаемость кишечника.