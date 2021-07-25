Число заразившихся коронавирусом на 25 июля в Бердске достигло 2066 человек: Сколько выявили за сутки?
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Число заразившихся коронавирусом на 25 июля в Бердске достигло 2066 человек: Сколько выявили за сутки?

3:48:497/25/2021Фото: Nso.ru
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По данным оперштаба на воскресенье, в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1137 жителей. Выздоровевших и выписанных после COVID-19 1930 бердчан. 

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Стали известны последние сведения о коронавирсе в Бердске на 25 июля.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в городском оперативном штабе, за последние сутки в Бердске выявили 6 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 25 июля в городе зарегистрировано 2066 случаев заболевания - такова статистика с начала пандемии. Напомним, что всю последнюю неделю каждый день фиквировали по 6 новых заболевших.

По данным оперштаба на воскресенье, в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1137 жителей. Выздоровевших и выписанных после COVID-19 1930 бердчан.

За последние сутки медики взяли еще 111 тестов на коронавирус. Результаты анализов станут известны через пару дней.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", не все жители города доверяют статистике, сомневаясь, что они, заболевшие ковидом, остались "за бортом", поскольку ни ковидная бригада, ни участковый врач к ним так и не пришли.

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