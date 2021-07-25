Путин: Мы способны обнаружить любого противника и нанести ему неотвратимый удар

В День Военно-морского флота 25 июля верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, проходивший в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге.
В параде приняли участие около 4000 моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации.
Среди участников – ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Пётр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». В статичной части парада впервые представлен ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».
Перед началом основной части смотра глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Президент поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ. Он отметил важность праздника и гордость за российский флот. По словам главы государства, поражают масштабы, которые решал флот за всю его 325-летнюю историю.
-Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар. Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, и вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы Отечества, - сказал Путин в приветственном слове, открывая парад.
А в заключении главнокомандующий напомнил заветы Петра I, отраженные в Морском уставе: ни перед кем не спускать флаг – флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне праздника Владимир Путин внес изменения в указ о военно-морских флагах РФ.