Новые подробности ЧП в Бердске: Видео взорвавшейся и полыхавшей Mazda Atenza появилось в Сети
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Новые подробности ЧП в Бердске: Видео взорвавшейся и полыхавшей Mazda Atenza появилось в Сети

5:20:067/25/2021Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Очевидцы сообщили, что стоял треск от лопавшихся стекол, а потом прогремел взрыв и огонь охватил всю машину. Но проезжающие водители не останавливались.

"Мазда" сгорела на трассе в Бердске

Огонь полностью уничтожил Mazda Atenza возле СТО в Бердске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел в Северном микрорайоне прямо на съезде с моста через Бердский залив.
Белая иномарка полыхала днем 25 июля недалеко от автозаправки "Газпром нефть".

Столб черного дыма поднимался высоко над городом и был виден издалека.

Очевидцы сообщили, что стоял треск от лопавшихся стекол, а потом прогремел взрыв и огонь охватил всю машину. Но проезжающие водители не останавливались, чтобы помочь потушить авто.

По версии паблика АвтоБердск, взорвались колеса.

На месте пожара работали сотрудники МЧС. В результате инцидента машина полностью сгорела и восстановлению не подлежит. Причина и обстоятельства возгорания автомобиля выясняются.

Сейчас сгоревший остов "Мазды" стоит на месте происшествия. Хозяину уничтоженного автомобиля в любом случае придется его эвакуировать.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", пострадавших нет.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 25 июля в СНТ "Отдых", что в Микрорайоне Бердска, полностью выгорел торговый киоск с гаражом. Подозревают поджог.

Пожар полностью уничтожил авто

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