Новые подробности ЧП в Бердске: Видео взорвавшейся и полыхавшей Mazda Atenza появилось в Сети

Огонь полностью уничтожил Mazda Atenza возле СТО в Бердске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел в Северном микрорайоне прямо на съезде с моста через Бердский залив.
Белая иномарка полыхала днем 25 июля недалеко от автозаправки "Газпром нефть".
Столб черного дыма поднимался высоко над городом и был виден издалека.
Очевидцы сообщили, что стоял треск от лопавшихся стекол, а потом прогремел взрыв и огонь охватил всю машину. Но проезжающие водители не останавливались, чтобы помочь потушить авто.
По версии паблика АвтоБердск, взорвались колеса.
На месте пожара работали сотрудники МЧС. В результате инцидента машина полностью сгорела и восстановлению не подлежит. Причина и обстоятельства возгорания автомобиля выясняются.
Сейчас сгоревший остов "Мазды" стоит на месте происшествия. Хозяину уничтоженного автомобиля в любом случае придется его эвакуировать.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", пострадавших нет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 25 июля в СНТ "Отдых", что в Микрорайоне Бердска, полностью выгорел торговый киоск с гаражом. Подозревают поджог.