Главу городской полиции подозревают в пьяном ДТП и оставлении места аварии
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Главу городской полиции подозревают в пьяном ДТП и оставлении места аварии

6:27:217/25/2021Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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Позже полковник привел другого человека для оформления ДТП. Главк МВД по Волгоградской области начал служебную проверку.

Глава УМВД Волжска подозревается в пьяном ДТП

В ГУ МВД РФ по Волгоградской области идет проверка информации о том, что один из высокопоставленных полицейских сбежал с места ДТП, которое совершил в пьяном виде и оформил его на другого человека.

Анонимные источники указывают на причастность полковника полиции Юрия Хонина, занимающего пост главы УМВД города Волжска, к ДТП, произошедшем 19 июля в городе Быково.

- В случае подтверждения размешенных в сети интернет сведений, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

23 июля в Telegram-каналах опубликована информация об участии Хонина на автомобиле «BMW» в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения в аварии. Полковник полиции столкнулся с отечественной легковушкой и сбежал с места ДТП на улице Пушкина в Быково.

По истечение некоторого времени он привел другого человека для оформления ДТП. По сообщениям очевидцев, все, кто находился в машине, были сильно пьяными.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", начальника бердской полиции Сергея Проценко в 2020 году суд признал виновным в махинациях с землей.

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