Главу городской полиции подозревают в пьяном ДТП и оставлении места аварии

В ГУ МВД РФ по Волгоградской области идет проверка информации о том, что один из высокопоставленных полицейских сбежал с места ДТП, которое совершил в пьяном виде и оформил его на другого человека.
Анонимные источники указывают на причастность полковника полиции Юрия Хонина, занимающего пост главы УМВД города Волжска, к ДТП, произошедшем 19 июля в городе Быково.
- В случае подтверждения размешенных в сети интернет сведений, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.
23 июля в Telegram-каналах опубликована информация об участии Хонина на автомобиле «BMW» в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения в аварии. Полковник полиции столкнулся с отечественной легковушкой и сбежал с места ДТП на улице Пушкина в Быково.
По истечение некоторого времени он привел другого человека для оформления ДТП. По сообщениям очевидцев, все, кто находился в машине, были сильно пьяными.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", начальника бердской полиции Сергея Проценко в 2020 году суд признал виновным в махинациях с землей.