Изрезанные тела матери и сына нашли по трупному запаху из квартиры
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Изрезанные тела матери и сына нашли по трупному запаху из квартиры

5:58:427/25/2021Фото: МВД
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По факту обнаружения трупов возбудили уголовное дело. Возможного убийцу ищут.

полиция
В квартире на Бутлерова нашли подгнившие тела пенсионерки и ее сына

Жильцы дома на улице Бутлерова в Петербурге пожаловались на трупный запах из квартиры соседки.

Тревогу забила дочь хозяйки «трешки». На звонки в дверь никто не отвечает.

Полиция проверила заявление и обнаружила в квартире тела 56-летнего петербуржца и его 84-летней матери. На трупах уже имелись гнилостные изменения. Вероятно, они были мертвы уже несколько дней.

Очевидно, что люди умерли не своей смертью, так как на телах обнаружили множественные колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут убийцу. Следователи устанавливают обстоятельства гибели пенсионерки и ее сына.

Как сообщал "Курьер. Среда Бердск", пакеты с разложившимися останками нашили в лесу Бердска 10 июля. Трупный запах, исходящий от них, напугал жителей Нового поселка. Раз в несколько лет в Бердске находят мешки с человеческими останками. Расчленением трупов убийцы пытаются скрыть преступление.

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