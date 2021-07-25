Серебро взяли российские лучницы на Олимпиаде в Токио

Российские лучницы поднялись на вторую ступень пьедестала почета на Олимпиаде в Токио.
Это четвертая медаль, которая завоевана сборной РФ. В финальном этапе состязаний за право подняться на высшую ступень пьедестала почета россиянки уступили сборной из Южной Кореи со счетом 0:6.
Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева сделали все, что от них зависело во время состязаний. На данный момент российские спортсмены завоевали 4 медали разного достоинства на Олимпийских играх в Токио.
Одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды завоеваны в начале второго дня состязаний.