Серебро взяли российские лучницы на Олимпиаде в Токио
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Серебро взяли российские лучницы на Олимпиаде в Токио

6:19:277/25/2021Фото: championat
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Четвертая медаль серебряного достоинства добавилась в копилку российской сборной.

Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева на пьедестале почета в Токио

Российские лучницы поднялись на вторую ступень пьедестала почета на Олимпиаде в Токио.

Это четвертая медаль, которая завоевана сборной РФ. В финальном этапе состязаний за право подняться на высшую ступень пьедестала почета россиянки уступили сборной из Южной Кореи со счетом 0:6.

Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева сделали все, что от них зависело во время состязаний. На данный момент российские спортсмены завоевали 4 медали разного достоинства на Олимпийских играх в Токио.

Одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды завоеваны в начале второго дня состязаний.

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