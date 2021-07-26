Впервые в Африке шимпанзе убивают и поедают горилл
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Впервые в Африке шимпанзе убивают и поедают горилл

5:30:437/26/2021Фото: pxfuel.com
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И ученые опасаются, что в этом виновато глобальное потепление.

шимпанзе, природа
Шимпанзе, живущие в африканском национальном парке Лоанго в Габоне, нападают и убивают горилл

Шимпанзе, живущие в африканском национальном парке Лоанго в Габоне, нападают и убивают горилл, которые также называют этот регион своим домом, что, по словам исследователей, является первым в научном сообществе, пишет dailymail.co.uk.

Группа ученых из Оснабрюкского университета и Института Макса Планка предполагает, что две смертельные атаки являются результатом конкуренции животных за еду, которая сокращается из-за изменения климата, отмечают исследователи в пресс-релизе.

До смертельных инцидентов исследователи наблюдали девять случаев в период с 2014 по 2018 год, когда шимпанзе и гориллы мирно взаимодействовали и даже совместно кормились на плодоносящих деревьях.

Гармония резко оборвалась в 2019 году, когда в двух случаях шимпанзе образовали коалиции и напали на группу горилл в течение 124 минут, в результате чего две мертвые детеныши горилл закончились.

Вторая встреча закончилась мертвым, изуродованным младенцем, которого почти полностью съела одна взрослая самка шимпанзе.

Тобиас Дешнер, приматолог из Института эволюционной антропологии Макса Планка, заявил в своем заявлении: «Возможно, совместное использование пищевых ресурсов шимпанзе, горилл и лесных слонов в национальном парке Лоанго приводит к усилению конкуренции и иногда даже к смертельным взаимодействиям. между двумя видами больших обезьян.

«Усиление конкуренции за продукты питания также может быть вызвано недавним явлением изменения климата и сокращением доступности фруктов, как это наблюдается в других тропических лесах Габона».

Первая смертельная схватка, продолжавшаяся 52 минуты, наблюдалась 6 февраля 2019 года и «произошла после территориального патрулирования, во время которого самцы совершили глубокое вторжение на соседнюю территорию шимпанзе», - говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Группа из 27 шимпанзе столкнулась с группой из пяти серебристых горилл в зарослях, и стая шимпанзе начала кричать и лаять на остальных.

Похоже, это взволновало серебрянников: одна из них напала на самку шимпанзе-подростка и «выбила из нее воздух».

Затем, две минуты спустя, группа из девяти самцов шимпанзе и, по крайней мере, одна взрослая самка шимпанзе окружила серебрянку.

Шимпанзе начали яростно прыгать вверх и вниз и ударяли по серебристой спине, которая в конце концов сбежала и вернулась в свою группу.

Вскоре после жестокого столкновения исследователи заметили взрослого самца шимпанзе по имени Литтлгрей, держащего младенца гориллу, сидя на земле, который затем был осмотрен тремя другими шимпанзе.

Литтлгри обнюхал младенца, положил его на землю перед собой и трижды ударил его правой рукой. К этому моменту детеныш гориллы был еще жив, так как можно было слышать короткие писки и хныканье.

В 17:27 <через 25 минут после начала встречи>, и сразу после того, как детеныш гориллы издал тревожный крик, поблизости послышался стон другой гориллы », - говорится в исследовании.

Затем младенца пропустили между двумя другими шимпанзе, но он перестал кричать в 17:53, и ученые заметили, что его маленькое тельце лежало там безжизненным.

Вторая смертельная атака, продолжавшаяся 72 минуты, была замечена 11 декабря 2019 года группами наблюдателей, следовавшими за группой из 27 шимпанзе, перемещавшейся по региону.

«Учитывая направление и скрытное поведение присутствующих людей, включая частое обнюхивание земли и растительности, территориальный патруль казался неизбежным», - пишут исследователи в исследовании.

Мероприятие началось в 12:26, ​​когда шимпанзе по имени Фредди остановился как вкопанный и издал громкий тревожный лай.

Две минуты спустя шимпанзе заметили шелестящее дерево, на котором отдыхала самка гориллы.

Когда горилла заметила шимпанзе внизу, она начала бить себя в грудь и лаять, и менее чем через минуту группа других горилл бросилась ей на помощь на дереве.

Однако вид четырех горилл и двух младенцев не остановил агрессивных шимпанзе, которые начали перелезать по дереву, чтобы атаковать.

Все гориллы смогли убежать, за исключением одной самки и ее младенца, которые начали перемещаться по дереву в надежде ускользнуть от своих противников.

В 12:50 была замечена самка гориллы (AF1) без своего младенца (I1), взбирающаяся на соседнее дерево, которую заметили несколько шимпанзе (Фредди, Гамп, Луис, Мими, Моана и Тея). Ей удалось спастись через навес », - говорится в исследовании.

Минутой позже был замечен шимпанзе-подросток по имени Цезарь, держащий тело мертвой молодой гориллы с большим открытым разрезом в животе с частично свисающими кишечниками.

Когда ученый внимательно рассмотрел тело, пятнистая самка шимпанзе поедала небольшие кусочки мяса с конечностей мертвого детеныша гориллы.

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