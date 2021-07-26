С днем парашютиста прикольные открытки и смелые поздравления для настоящих суперменов и супергерл в праздник 26 июля

26 июля все, кто как-то связан с парашютным спортом, отмечают День парашютиста.
Кто-то хочет стать артистом,
Архитектором, врачом.
Ты же, став парашютистом,
Не жалеешь ни о чем.
Словно птицы вы парите,
«Штуки» всякие творите:
То квадрат, а то овал...
День сегодня ваш настал.
Понимаем, что без неба
Вы как рыба без воды.
Посему сейчас желаем
Всем вам избежать беды.
Пусть ремни надежны будут,
Не подводит парашют,
Крылья счастья и удачи
Вас по жизни пронесут.
***
Парашютный спорт, бесспорно,
Завладел твоим вниманьем.
Пожелаю, бить рекорды,
Получать за труд признанье!
И пусть мягкие посадки
Все прыжки сопровождают.
А везенье — неполадки
При полёте устраняет!
***
Тем, кто в бездну шагает без страха,
Посвящаются эти слова:
Да пребудет пусть с вами удача,
Не сойдет с неба ваша звезда;
Чтобы купол всегда раскрывался,
Стропы были послушны в руках,
Приземленья чтоб были помягче.
Вы — герои все в наших глазах!
***
С Днем парашютиста! Слава вам!
Пусть упругий купол парашюта
Вам подарит яркие минуты,
Яростно взмывая к небесам.
И сполна испив восторг небес,
Выполнив все четко и исправно,
Приземлиться вам желаем плавно.
Счастья вам, удачи и чудес!
Я желаю от счастья летать,
Быть любимчиком девы — фортуны,
Неприятностей не собирать,
Наложить на них чары и руны.
Этот праздник пусть в дом принесет
Много радости и приключений,
Пусть от скуки опять он спасет,
С парашютом не знай огорчений.
***
Парашют открой скорее
И пари под облаками.
Я полетов первоклассных
В праздник от души желаю.
В радость все прыжки пусть будут,
Дарят пусть восторг они,
Не терять тебе желаю
Драйва и огня в крови.
***
Чтоб полет ваш был приятный,
Ветер слушался всегда.
Чтоб не знать слово «опасный»,
Судьба податливой была.
Чтоб в окружении были люди,
На которых опора возможна.
Чтоб зарплату получали в валюте,
Жажда отдыха была неотложна.
Источник: pozdravok.ru