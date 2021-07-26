С днем парашютиста прикольные открытки и смелые поздравления для настоящих суперменов и супергерл в праздник 26 июля
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С днем парашютиста прикольные открытки и смелые поздравления для настоящих суперменов и супергерл в праздник 26 июля

9:14:387/26/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С Днем парашютиста! Слава вам! Пусть упругий купол парашюта Вам подарит яркие минуты, яростно взмывая к небесам.

26 июля - День парашютиста
26 июля - День парашютиста

26 июля все, кто как-то связан с парашютным спортом, отмечают День парашютиста. 

26 июля - День парашютиста
26 июля - День парашютиста

Кто-то хочет стать артистом,
Архитектором, врачом.
Ты же, став парашютистом,
Не жалеешь ни о чем.

Словно птицы вы парите,
«Штуки» всякие творите:
То квадрат, а то овал...
День сегодня ваш настал.

Понимаем, что без неба
Вы как рыба без воды.
Посему сейчас желаем
Всем вам избежать беды.

Пусть ремни надежны будут,
Не подводит парашют,
Крылья счастья и удачи
Вас по жизни пронесут.

***

Парашютный спорт, бесспорно,
Завладел твоим вниманьем.
Пожелаю, бить рекорды,
Получать за труд признанье!

И пусть мягкие посадки
Все прыжки сопровождают.
А везенье — неполадки
При полёте устраняет!

***

Тем, кто в бездну шагает без страха,
Посвящаются эти слова:
Да пребудет пусть с вами удача,
Не сойдет с неба ваша звезда;

Чтобы купол всегда раскрывался,
Стропы были послушны в руках,
Приземленья чтоб были помягче.
Вы — герои все в наших глазах!

***

С Днем парашютиста! Слава вам!
Пусть упругий купол парашюта
Вам подарит яркие минуты,
Яростно взмывая к небесам.

И сполна испив восторг небес,
Выполнив все четко и исправно,
Приземлиться вам желаем плавно.
Счастья вам, удачи и чудес!

26 июля - День парашютиста
26 июля - День парашютиста

Я желаю от счастья летать,
Быть любимчиком девы — фортуны,
Неприятностей не собирать,
Наложить на них чары и руны.

Этот праздник пусть в дом принесет
Много радости и приключений,
Пусть от скуки опять он спасет,
С парашютом не знай огорчений.

***

Парашют открой скорее
И пари под облаками.
Я полетов первоклассных
В праздник от души желаю.

В радость все прыжки пусть будут,
Дарят пусть восторг они,
Не терять тебе желаю
Драйва и огня в крови.

***

Чтоб полет ваш был приятный,
Ветер слушался всегда.
Чтоб не знать слово «опасный»,
Судьба податливой была.

Чтоб в окружении были люди,
На которых опора возможна.
Чтоб зарплату получали в валюте,
Жажда отдыха была неотложна.

Источник: pozdravok.ru

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