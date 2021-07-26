С Днем дяди и тети 26 июля: прикольные картинки и душевные слова для поздравления родных и любимых
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С Днем дяди и тети 26 июля: прикольные картинки и душевные слова для поздравления родных и любимых

7:36:457/26/2021Фото: ok.ru
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С днем дяди и тети! Праздник забавный! Спорят между собой, кто из них главный, и не верят, что дороги оба для семьи, и спорить на празднике совсем нет причин!

26 июля - День дяди и тети
26 июля - День дяди и тети

 Дата, когда отмечается День дяди и тети - 26 июля.

26 июля - День дяди и тети
26 июля - День дяди и тети

Позовём сегодня в гости мы друзей,
Чтобы день дяди и тёти отметить веселей,
Чтобы танцевать могли мы до утра,
Чтобы радости нашей не закончилась пора!
Разве можно такое веселье прекращать?
Будем дядь и теть сегодня поздравлять,
Столько, насколько хватит наших сил,
Чтобы каждый из них по-полной праздник вкусил!

***

Дядя! Тетя! Для вас сегодня заказали банкет!
Ваш день! Отмечаем! И возражений нет,
Все любят веселиться, а сегодня повод есть,
Подарков и букетов для вас не перечесть!
И это ещё не всё, это только начало,
Постараемся, чтоб комплиментов было вам не мало,
Чтоб ваши глаза горели от счастья,
Спасибо всем, кто принимает в празднике участие!

***

С днем дяди и тети! Праздник забавный!
Спорят между собой, кто из них главный,
И не верят, что дороги оба для семьи,
И спорить на празднике совсем нет причин!
Мы вас любим одинаково сильно,
Поздравим по высшему разряду, цивильно,
Будете довольны, и не нужно споров,
Этих глупых, ни о чём разговоров!

26 июля - День дяди и тети
26 июля - День дяди и тети

Поздравляем дядю! Поздравляем тетю! Ура!
Ваш день! Какая прекрасная пора,
Желаем вам вдвоем в танце закружиться,
И в танце ещё больше душою породниться!
Принимайте комплименты, ловите поздравления,
Желаем, вам двоим море вдохновения,
Друг друга любить и уважать,
И про этот прекрасный праздник не забывать!

***

Сегодня у нас всех торжество уникальное,
И поздравление не подойдёт к нему банальное,
День дяди и тети! Вот это поворот!
Поздравляем тётю с дядей и наоборот!
Мы их любим и желаем здоровья и добра,
Чтоб жизнь этих людей спокойно шла,
Без проблем, без бед и потерь,
И чтобы в счастье для них была открыта дверь!

***

Сегодня пожелаем вам веселиться от души,
Ты, тётя, возраст свой считать не спеши,
А ты, дядя, не обращай внимание на скрип в коленях,
Мы знаем, что выносливое ваше поколение!
Вам еще жить и жить, не делайте волны,
Пусть будут бокалы ваши сегодня полны,
Пусть будут ваши души молодыми,
Желаем вам быть всегда самыми родными!

Источник: pozdravik.ru

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