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Самый высокий новосибирец снялся в сериале со звездами российского кино

7:39:497/26/2021Фото: instagram.com
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Партнерами Павла Подкользина на съемочной площадке стали Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Андрей Федорцов, Павел Табаков, Николай Фоменко и музыкант Шарлот.

Гоша Куценко не дотянул до плеча

Баскетболист и бывший игрок NBA из Новосибирска Павел Подкользин попробовал себя в съемках сериала «1703» от TNT Premier вместе со звездами.

Сериал с участием новосибирского актёра вышел на ТНТ.

Павел Подкользин рассказал о том, что он попал на съемки сериала очень просто – ему написал помощник продюсера в Instagram. Они нашли в нем персонажа, который очень нужен для сериала. Ему сказали выучить тест и пообщаться с режиссером по Zoom, а затем он вылетел в Москву, передает НГС.

Съемки должны были начаться еще в мае, но их перенесли из-за коронавируса. Помощница продюсера сказала новосибирцу, что его взяли из-за того, что им не хватало сурового, грозного персонажа в наколках, а он как раз подошел на такую роль. При этом изначально персонаж должен был быть одноглазый, но от этой идеи отказались из-за неудобства при съемках.

Партнерами Павла на съемочной площадке стали Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Андрей Федорцов, Павел Табаков, Николай Фоменко и музыкант Шарлот.

Журналист Иван Голунов сыграл журналиста, занимающегося расследованиями похоронного рынка.

Съемочный день длится с 9:00 до 21:00. По словам новосибирца, ему нравится, что в сериале есть драма, криминал и комедия. По его словам, он давно хотел стать актером и вот мечта исполнилась.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", известный актер Павел Прилучный провел детство и юность в Бердске, а учился в новосибирском театральном училище.


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