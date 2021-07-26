Челябинский метеорит: история падения космического камня – и где его увидеть?
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Челябинский метеорит: история падения космического камня – и где его увидеть?

1:00:187/26/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Самая крупная часть метеорита весит полтонны, увидеть её можно в зале природы Государственного музея Южного Урала.

метеорит
Ученые называют астероиды малыми планетами

Утром 15 февраля 2013-го года небо над Челябинской областью озарилось вспышками метеоритного дождя. Сверху на людей падали камни, от взрывной волны лопались окна, поднималась паника. Причиной апокалиптической картины стал метеорит, впоследствии названый «Челябинск». Небесное тело не полностью сгорело в атмосфере, повторив судьбу Тунгусского метеорита, напугавшего человечество 100 лет назад.

Как падал?

Ученые называют астероиды малыми планетами. От одной такой 289 миллионов лет назад откололся кусок и начал дрейфовать в открытом космосе. За десятки тысяч лет до появления жизни на Земле он ударился о другое небесное тело, нагрелся и полетел к нашей планете. На момент входа в атмосферу в феврале 2013 года, его длина не превышала 20-ти метров.
Столкновение с атмосферой Земли породило взрыв, превышающий мощь атомной бомбы в 20 раз. Это произошло над Челябинской областью.
Взрывом метеорит разметало на десятки осколков, самый крупный из которых достиг примерно 80 см. Он угодил в озеро Чебаркуль, где пробил многолетний слой ила, достигнув каменного слоя под дном водоёма. Оттуда его извлекли только в октябре 2013-го, вместе с другими частицами общей массой в 654 килограммов.
В настоящее время обнаружено более 50-ти осколков метеорита «Челябинск». Их продолжают находить и продавать коллекционерам примерно по 700 рублей за грамм.

Каков был урон?

Падение метеорита оставило след, длиной в 90 километров. Форма площади разрушения напоминает форму бабочки, как и в случае с Тунгусским метеоритом. Основной урон разошёлся по 6-ти населённым пунктам области, в числе которых – сам Челябинск.
Число повреждённых построек превысило 7300, в основном к разрушениям относятся выбитые взрывной волной окна и повреждённые рамы. Восстановить почти всё удалось примерно за 2 месяца.
Метеоритный дождь не привёл к смертельным исходам, но стал причиной ранений 1615-ти человек, несколько десятков пришлось госпитализировать. Большинству медиков Челябинска тогда пришлось работать сверхурочно, несколько суток подряд. Ведь метеоритный дождь нанёс не только прямой урон здоровью, но и заставил обостриться многие хронические болезни.

Из чего состоит?

Челябинский метеорит относится к каменистым. По оценкам экспертов, если бы в нём преобладали металлы, он не распался бы в атмосфере и разрушения стали бы ужасающими. Основной материал метеорита – преимущественно хондры или затвердевшие силикаты, которые лежат в основе многих космических тел. Возраст хондр метеорита «Челябинск» насчитывает более 4-х миллиардов лет.

Где хранится?

Самая крупная часть метеорита весит полтонны, увидеть её можно в зале природы Государственного музея Южного Урала. Учреждение находится в Челябинске на улице Труда. За время хранения от осколка успели отрезать и украсть 2,5 кг метеоритной породы. Второй по величине кусочек выставлен в Челябинском железнодорожном музее.

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