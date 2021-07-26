Когда в школу после летних каникул в 2021 году?

Вокруг начала учебного года в 2021 году в России ходило немало разговоров. Пандемия новой коронавирусной инфекции надолго сделала занятия дистанционными. Их качество отличается от живого посещения школы. В начале 2021 года зазвучали предложения компенсировать учёбу, начав её с 1 августа. Но руководство страны такую версию опровергло, ведь законодательство позволяет перенести начало школьного года только на 2 недели в ту или иную сторону.
В марте 2021-го издание «РИА Новости» процитировало министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Тот отметил, что новый учебный год начнётся как обычно – 1 сентября. На его начало не повлияют даже выборы в Государственную Думу, запланированные на начало осени.
Третьей волна коронавируса заставила россиян задуматься: а состоятся ли 1 сентября линейки? Окончательного решения по этому поводу пока нет, но 22 июля 2021-го на общественных слушаньях по совершенствованию образования Кравцов выразил надежду, что учебный год начнётся очно, то есть «вживую».
1 сентября 2021 года выпадает на среду, в этот день проводятся только торжественные акции. Первым днём полноценной учёбы станет четверг 2 сентября.
Немного истории
Начало осени не всегда совпадало с началом школьного года. До революции городские гимназии приступали к обучению в августе, а крестьянские дети посещали сельские школы только после уборки урожая, во второй половине октября. Единого стандарта для начала и окончания школьного года не было.
Только в 1935-м году Совнарком выпустил постановление: у всех школьников страны занятия должны проходить в одно время. Тогда же утвердили даты и длительность всех каникул.
Как День знаний 1 сентября стали отмечать с 1984-го года, а раньше к занятиям приступали вполне буднично.
Российские традиции
Первая ассоциация с Днём знаний – море цветов и бантиков. Даже там, где школьной формы нет, её надевают в честь праздника. Кружевные передники не обязательны: достаточно одеть школьника в классическую одежду чёрно-белых тонов.
После линейки, выступлений и звонкого звука колокольчика, школьники расходятся по классам. Там их ждут короткие и увлекательные уроки, связанные с формированием ценностей. Это встречи с ветеранами, лекции о мужестве, иногда экскурсии. Начальным классам могут устроить познавательные игры, позволяющие познакомиться с расположением кабинетов, столовой, спортзала.
О цветах учителям
Традиция дарить букеты учителям прочно закрепилась в сознании с советских времён. Тогда цветы брали, в основном, с собственных участков и дач. К сентябрю расцветали георгины, астры, хризантемы, а гладиолусы, бывало, приносили ростом с «первоклашек».
Современные родители покупают готовые букеты – это красиво и быстро. Однако каждый учитель получает по 20-30 букетов, смысла в этом мало. Ряд столичных школ несколько лет следуют прекрасной традиции: вместо покупки цветов родителям предлагается пожертвовать деньги на препараты для тяжелобольных детей. С каждым годом всё больше школ России присоединяются к акции.