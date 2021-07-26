Астрологи советуют Овну, Льву и Водолею сыграть свадьбу в очень благоприятный сезон - в июле и августе 2021 года

Три знака зодиака готовы к свадьбе в сезон Льва. Фактически, это Овен, Лев и Водолей, которые найдут в себе смелость сказать: «Да», и совершат прыжок навечно вместе с тем, кто покорил их сердце.
Вот почему сезон Льва - идеальное время для пожизненных обязательств, свадеб и медового месяца, пишет yourtango.com.
Лев управляет сердцем в астрологии, а Солнце - планетным правителем Льва. Когда Солнце входит во Льва в последние месяцы лета, происходит много свадеб.
Люди влюбляются, и некоторые решают, что они не могут ждать вечности, чтобы начать, поэтому они спешат в Вегас или идут в свой суд, чтобы сбежать и начать вместе идти по жизни - официально.
Брак - это настолько важное решение, что когда человек наконец решает посвятить себя вечности, это требует большого мужества.
А поскольку Солнце активирует определенные части своей карты в астрологии в течение июля и августа каждого года, трем знакам зодиака идея брака будет непреодолимой.
Знаки зодиака, готовые к браку в сезон Льва, с июля по август.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Овен, вы так готовы к браку. Хотя вы являетесь независимым знаком зодиака, в глубине души вы действительно не хотите проводить остаток своей жизни в одиночестве.
В глубине души вы всегда мечтали об идеальных отношениях: два человека, взявшие мир штурмом, как один.
Вы находитесь на той стадии, когда вы понимаете, что есть смысл в долгосрочном сотрудничестве с одним человеком.
Итак, как только вы найдете кого-то, кто держит крепость с вами и дает вам надежное плечо, чтобы поплакать после окончания долгого дня, вы более чем готовы к браку.
Вы тот, кто будет настаивать на том, что пора сказать: «Да».
Лев (23 июля - 22 августа)
Солнце в вашем знаке зодиака все смотрит на вас, но, Лев, вы начинаете останавливаться на одном человеке.
Вы так много раз бывали в этом квартале, что знаете, когда наконец встретили кого-то, кто сможет привлечь ваше внимание на долгие годы.
Это одна из многих причин, по которым вы готовы к браку . Вы устали от рутины свиданий и свиданий на одну ночь.
Вы с нетерпением ждете особенного человека, с которым вы сможете состариться и родить детей.
Брак для вас священен, и вы много думали об этом решении.
Вы перестали сопротивляться этой идее, и если ваш второй половинкой спросит, вы скажете «да», потому что вы готовы сказать: «Да».
Водолей (20 января - 18 февраля)
Солнце Водолей находится в вашем седьмом солнечном доме, который также называют домом брака. Сезон Льва разбудит вас. Вы видите свой дом как место, где можно поделиться с другим человеком.
Хотя вам совершенно комфортно быть одиноким, вас это больше не интересует. Вы много думали об этой идее, и ваша любовь - ваш лучший друг, ваше все.
Просто имеет смысл больше не жить в отдельных домах.
Хотя это имеет финансовый смысл и экономит вам обоим время в пути, это не причина, по которой вы готовы к браку в сезон Льва.
Вы готовы, потому что в глубине души вы знаете, что пришло время. Итак, как только вы приняли решение, вы не хотите больше тратить время на то, чтобы посвятить себя своему «единственному».