Волну диабета вызовет пандемия коронавируса в мире, выводы ученых
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Волну диабета вызовет пандемия коронавируса в мире, выводы ученых

2:00:397/26/2021Фото: pixabay.com
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Поджелудочная железа - еще одна мишень вируса, влияющая не только на острую фазу во время госпитализации, но, возможно, и на долгосрочное здоровье этих пациентов.

глюкометр, шприц
Около половины пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19 во время начала пандемии, имели новые случаи гипергликемии или высокого уровня сахара в крови
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Исследователи наблюдают новую долговременную проблему со здоровьем у пациентов, госпитализированных с COVID-19, - увеличение числа впервые возникших гипергликемий в течение нескольких месяцев после заражения. Итальянское исследование показало, что около половины пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19 во время начала пандемии, имели новые случаи гипергликемии или высокого уровня сахара в крови. У них также были худшие результаты.

«Эти люди раньше не болели диабетом», - говорит ведущий автор Паоло Фиорина, доктор медицины, доктор философии, работающий в отделении нефрологии Бостонской детской больницы. «Но во время госпитализации у около 46 процентов пациентов была обнаружена новая гипергликемия». Хотя большинство случаев вылечилось, около 35 процентов новых пациентов с гипергликемией остались таковыми по крайней мере через шесть месяцев после заражения, пишет medicalxpress.com.

Гипергликемия сохранялась за пределами инфекции

В ходе исследования оценивалось состояние здоровья 551 человека, госпитализированного в больницу в Италии с марта по май 2020 года. Период наблюдения включал шесть месяцев после поступления в больницу.

По сравнению с пациентами без признаков нарушения глюкозы, пациенты с гипергликемией также имели более серьезные клинические проблемы:

более длительные госпитализации
худшие клинические симптомы
повышенная потребность в кислороде
более высокая потребность в вентиляции
больше необходимости в интенсивной терапии

«Мы хотели понять механизм, почему эти пациенты плохо себя чувствовали по сравнению с теми, у кого не было гипергликемии», - говорит Фиорина, опубликовавшая более раннюю статью, показывающую, что COVID-19 ухудшает глюкометаболический контроль у диабетиков. Текущее исследование было опубликовано в журнале Nature Metabolism .

Гормоны тоже не в балансе

Чтобы узнать больше, все пациенты были оснащены датчиком глюкозы при поступлении. Со временем исследователи обнаружили множество нарушений в контроле метаболизма глюкозы у пациентов с гипергликемией.

Они также обнаружили, что у пациентов с гипергликемией наблюдается аномальный гормональный фон. «Мы обнаружили, что у них была тяжелая гиперинсулинемия; они вырабатывали слишком много инсулина», - говорит Фиорина. У них также были аномальные уровни проинсулина, предшественника инсулина, и маркеры нарушения функции островковых бета-клеток. Островковые бета-клетки производят и секретируют инсулин.

«По сути, гормональный фон говорит о том, что эндокринная функция поджелудочной железы у пациентов с COVID-19 нарушена и сохраняется долгое время после выздоровления», - говорит он.

Воспаление от избытка цитокинов

Пациенты с гипергликемией также имели серьезные отклонения в количестве воспалительных цитокинов, включая IL-6 и другие.

«Мы думали, что блокирование ИЛ-6 и, возможно, даже других цитокинов будет способствовать функционированию бета-клеток», - добавляет Фиорина, чья теория оказалась верной. Пациенты, получавшие терапию анти-IL-6 (тоцилизумаб), имели большее улучшение гликемического контроля по сравнению с теми, кто не принимал это лекарство.

Грядущая волна диабетиков?

В то время как глюкометаболические отклонения у некоторых пациентов со временем снизились, особенно после заражения COVID-19, другие проблемы остались. Многие пациенты имели более высокий постпрандиальный (после еды) уровень глюкозы и аномальные гормоны поджелудочной железы в период после COVID-19.

«Это исследование - одно из первых, показывающих, что COVID-19 оказывает прямое влияние на поджелудочную железу», - говорит Фиорина. «Это указывает на то, что поджелудочная железа - еще одна мишень вируса, влияющая не только на острую фазу во время госпитализации, но, возможно, и на долгосрочное здоровье этих пациентов».

Исследование указывает на важность оценки функции поджелудочной железы у пациентов, госпитализированных с COVID-19, как в больнице, так и в течение длительного времени. «Это выходит за рамки тестирования глюкозы натощак, потому что в течение дня мы наблюдали нарушения метаболизма глюкозы, которые не всегда присутствовали в нормальном тесте натощак», - говорит Фиорина.

Что касается лечения, остаются вопросы о том, как ухаживать за пациентами с нарушениями глюкозы, связанными с COVID-19 . Следует ли лечить пациентов только антидиабетическими препаратами, такими как сенсибилизатор инсулина, или следует использовать противовоспалительные препараты, такие как тоцилизумаб и другие препараты?

«Если вы продолжаете нацеливать и блокировать инсулин, но у вас сильное и хроническое воспаление , это может привести к хроническому повреждению», - говорит Фиорина, которая предлагает провести более масштабные исследования, чтобы проверить антидиабетическое и противовоспалительное лечение. «Если учесть, сколько пациентов было госпитализировано с COVID-19 и продолжает оставаться во всем мире, мы можем увидеть огромный рост диабетической популяции».

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