Риск смерти при внутрибольничном заражении коронавирусом выше, чем заразиться в социуме, открытие ученых

В новом исследовании, опубликованном сегодня, выделено «30-дневное окно» для стационарных пациентов больниц, которые должны пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы снизить риск смерти.
Команда под руководством Кардиффского университета проанализировала 2508 пациентов больниц в 18 пунктах во время первой волны пандемии, чтобы оценить влияние заражения COVID-19 в больнице на риск смерти, пишет medicalxpress.com.
Они обнаружили, что риск смерти от COVID-19 был намного выше для пациентов, которые заразились им уже в больнице, чем для тех, кто заразился вирусом в сообществе, что отражает уязвимый характер этих людей.
Результаты указывают на месячный интервал для вакцинации между поступлением в больницу и заражением SARS-CoV-2. Исследование, крупнейшее на сегодняшний день в своем роде, опубликовано сегодня в Thorax .
Первые результаты были доведены до сведения правительства Уэльса в январе этого года, что помогло внести свой вклад в изменение политики вакцинации в Уэльсе с уделением приоритетного внимания некоторым из наиболее уязвимых пациентов во время второй волны. До этого вакцинация пациентов с отрицательной реакцией на COVID-19 в стационарных условиях не проводилась.
Доктор Марк Понсфорд, ученый-клиницист из Медицинской школы Университета Кардиффа и ведущий автор статьи, сказал: «Во время первой волны пандемии меня впервые поразил высокий уровень смертности среди людей, которые, вероятно, заразились COVID-19 во время время их пребывания в больнице, и, во-вторых, насколько эта группа напоминала жителей домов престарелых и престарелых.
«Мы также обнаружили, что более половины пациентов были госпитализированы в течение как минимум 30 дней, прежде чем они заразились COVID-19, что указывает на период времени для вакцинации или других мер инфекционного контроля, которые, по нашему мнению, могут помочь снизить этот риск».
Соавтор исследования профессор Стивен Джоллес, консультант-иммунолог и руководитель Центра иммунодефицита Уэльса, представил первые результаты исследования правительству Уэльса в Технической консультативной группе (TAG) и Группе клинических консультаций и приоритизации вакцинации (COVID-VCAP) в Январь и февраль 2021 г. Это было частью доказательств, использованных при формулировании государственной политики по усиленной вакцинации стационарных пациентов.
Анализ, проведенный специалистами в области респираторной медицины, иммунологии и общественного здравоохранения со всего Уэльса, также выявил высокий уровень смертности от зараженного COVID-19 в больнице.
Это предполагает, что риск смерти при внутрибольничном COVID-19 выше, чем предполагалось ранее в других опубликованных исследованиях.
Профессор Ян Хамфрис, возглавляющий исследования инфекций в Исследовательском институте Университета системного иммунитета Кардиффского университета, сказал: «Становится все более очевидным, что внутрибольничная передача COVID-19 может вносить важный вклад в неблагоприятные исходы. Это также подчеркивает важность этого. понять, насколько эффективна вакцинация среди наиболее уязвимых групп пациентов. Сейчас мы решаем этот вопрос».
Старший автор доктор Саймон Бэрри, врач-респиратор из Совета по здравоохранению Кардиффского и Вейлского университетов, сказал: «Мы должны помнить, что те, кто попадает в больницы, находятся в наиболее уязвимом положении, и продолжают искать способы помочь снизить риск внутрибольничная инфекция в целом ».
В исследовании участвовали пациенты из Совета по здоровью Университета Аньюрин Беван, Совета по здоровью Бетси Кадвалладр, Совета по здоровью Кардиффа и Вейла, Совета по здоровью Cwm Taf Morgannwg, Совета по здоровью Hywel Dda и Совета по здоровью Суонси-Бэй. Он финансировался правительством Уэльса, UKRI / NIHR через Консорциум иммунологии по коронавирусу Великобритании, Кардиффский университет и Ассоциацию клинических патологов.
Исследователи заявили, что необходима дальнейшая работа, чтобы выяснить, существуют ли группы пациентов, которые могут быть особенно уязвимы к зараженному COVID-19 в больнице, и понять, насколько эффективна вакцинация в разрыве связи между инфекцией и смертью в этой больничной обстановке.
Рис Джеффрис из Группы внедрения респираторного здоровья и Университета Суонси, который координировал сбор данных , сказал: «Это действительно показывает ценность национального подхода в Уэльсе, позволяя нам быстро собирать данные со всей страны, чтобы понять и помочь в решении этой проблемы. Мы продолжаем быстро реагировать, поддерживая NHS и правительство во время пандемии COVID-19 ».