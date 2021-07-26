Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 июля 2021 в России и мире

• День парашютиста
• День загадывания загадок
• Собор Архангела Гавриила
• День отца в Ульяновской области
• Международный день сохранения мангровых экосистем (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem)
• День эсперанто (Esperanto-Tago)
• Всемирный день тофу (World Tofu Day)
• Католический праздник святой Анны (Feast of Saint Anne)
• День памяти преподобного Стефана Савваита
• День единого голоса (One Voice Day)
• День Конституции в Дагестане
• День дяди и тёти (Aunt and Uncle Day)
• День холистической медицины (Holistic Therapy Day)
• День хрустящего рогалика (National Bagelfest Day) - США
• День бабушки и дедушки (Dia dos Avos) - Испания, Бразилия, Португалия
• День призраков (Yurei no Hi) - Япония
• День ФБР (FBI Day) - США
• День «Всё или ничего» (All or Nothing Day) - США
• День национального восстания (Revolution Anniversary) - Куба
• Карнавальный понедельник (Carnival Monday) - Остров Саба
• День молитвы от урагана (Hurricane Supplication Day) - Американские Виргинские острова
• День кофейного милк-шейка (National Coffee Milkshake Day) - США
• День независимости - Либерия
• День государственности штата Нью-Йорк (New York Statehood Day) - США
• День независимости инвалидов (National Disability Independence Day) - США
• День независимости - Мальдивы
• День национального значения (Day of National Significance) - Барбадос
• День победы в Каргильской войне (Kargil Victory Day) - Индия
• Именины у Гавриила, Степана, Маркиана, Антона
• День Гавриила Летнего
Важные события
1147 основан город Москва
1709 Пётр I с триумфом после Полтавской победы въезжает в Киев, где пробыл месяц.
1730 российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который впоследствии был отлит 25 ноября 1735 года и получил название «Царь-колокол».
1770 во время русско-турецкой войны корпус генерала Н. В. Репнина берёт крепость Измаил.
1848 известной русской авантюристке, проповеднице, основательнице «духовного союза» Екатерине Татариновой позволяется жить в Москве после её обязательства подчиняться православной церкви.
1864 новый устав начальных школ: их создание и управление ими доверяется земствам, а педагогическая опека обеспечивается школьным советом, где представлены местная администрация, церковь и земство.
1875 в Туле основывается мастерская по отливке «медных винных мер» купца Зябрева (ныне – Тульский станколитейный завод).
1925 состоялся первый полет самолета «К-1», первый советский серийный пассажирский самоле
1934 в Москве состоялась первая в СССР игра в поло
1938 глава НКВД Ежов направил Сталину список на 138 командиров РККА и ВМФ, подлежащих расстрелу. Сталин и Молотов наложили резолюцию: «За расстрел всех 138 человек».
1951 в Новгороде обнаружена первая берестяная грамота.
1952 состоялось торжественное открытие Волго-Донского канала
1957 СССР запускает первую многоступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету.
1963 на Горьковском автозаводе были изготовлены первые опытные образцы автомобилей «ГАЗ-53».
1975 глава КГБ СССР Ю. Андропов рекомендует ЦК КПСС снести в Свердловске Ипатьевский дом, в котором в 1918 большевиками был расстрелян свергнутый русский император Николай II.
1993 в России прекращается хождение денежных знаков СССР.
2010 в России отменена максимальная разрешённая норма содержания алкоголя в крови водителя.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend