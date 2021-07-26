Календарь дачника на 26 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

26 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы. Процент освещенности Луны составляет 94%. Восход Луны в 22:20, а закат в 06:49.
Хронология лунных дней
- 16 лунный день c 22:04 25.07.2021 по 22:20 26.07.2021
- 17 лунный день c 22:20 26.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Рыбы (+)
Луна в знаке Рыбы. Это очень продуктивный знак. Обеспечивает обильный урожай, но плохо сохраняемый и на семенные цели не пригодный.
Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды.
Благоприятно в рыбах:
- посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых;
- высадка рассады;
- посадка картофеля;
- посев цветочных растений;
- полив, рыхление.
Возможно:
- подкормки, особенно минеральные некорневые, органическими удобрениями и в небольших дозах. Однако не рекомендуется заливать и перекармливать растения, это может привести к развитию грибных болезней и гнилей;
- прививка, окулировка, заготовка черенков для прививок, укоренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, прищипка;
- покос трав;
- заготовка листьев лекарственных растений, закладка компоста.
Возможны в рыбах посев и посадка следующих культур:
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лагенария, мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладкий и горький), помидоры, редис, редька, свекла, тыква;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
- плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, малина, крыжовник, слива, смородина, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
- цветов: гвоздика, лилейные, шалфей;
- комнатных растений: аквариумные растения (валлиснерия спиральная, кабомба водная, бовиэя вьющаяся (вьющийся или морской огурец), бриофиллум, будра плющевидная, герани (войлочная, головчатая, курчавая, сильнопахнущая), гипоцирта голая, орхидея, папирус, пальма рыбий хвост, пеллиония Даво, пилея (Кадье, ползучая, монетолистная, мелколистная), плектрантус, рипсалис (пустоплодный, странный), роголистник общий, криптокорина), сидерасис буроватый, толстянка плаунолистная, толмия Мензиса, фикусы ампельные (карликовый, укореняющийся), хелксина Солейроля, циперус раскидистый, элодея канадская.
Не благоприятно в рыбах:
- обработка от вредителей и болезней;
- обрезка растений;
- заливать, перекармливать растения и заготавливать земляные смеси, т.к. велика вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций;
- выпечка теста.
16 лунный день (−)
26 июля 2021 года в 12:00 — 16 лунный день. День отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.
Рекомендуется в 16 лунный день:
- рыхление, окучивание грядок;
- удобрение почвы;
- прополка сорняков;
- опрыскивание растений от вредителей.
Не рекомендуется в 16 лунный день:
- посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;
- сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели - понедельник. Этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи - с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.
В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.
Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.
А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.
Источник: mirkosmosa