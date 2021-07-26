Подробный гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа для всех знаков зодиака

Ваш недельный гороскоп на неделю здесь с другим астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака - в настоящее время Солнце находится во Льве, а Луна будет проходить через Рыбы через Тельца.
Гороскоп на неделю с 26 июля 2021 г. по 1 августа 2021 г.
Приятно знать, что на этой неделе мы не будем иметь дело с какой-либо надоедливой сверхмощной игрой в Полнолуние, хотя, возможно, мы расплачиваемся за любые проблемы, в которые мы могли попасть, благодаря рассеянной энергии луны на прошлой неделе. Теперь на нашей стороне Лео, и это чертовски хорошее чувство, пишет https://www.yourtango.com
На этой неделе у нас Меркурий во Льве, Марс в Деве; Сатурн был ретроградным целый месяц вместе с Нептуном и Плутоном, и мы также имеем дело с ретроградным Хироном. Почувствуйте рывок.
Что касается общения, то на этой неделе мы, вероятно, находимся на пути к тому, чтобы говорить все неправильные вещи в неправильное время.
И в зависимости от того, к какому знаку зодиака мы относимся, «неправильные поступки» могут включать в себя довольно широкий спектр способов ошибиться.
В то время как Овен действительно может убить словам, Рыбы могут попытаться смягчить удар. В любом случае, на этой неделе кто-то собирается залезть себе в рот, и от этого они попадут в горячую воду.
Давайте посмотрим, что дает нам астрология на этой неделе, 26 июля - 1 августа 2021 года ...
Овен (21 марта - 19 апреля)
Вы собираетесь проложить свой путь к вершине кучи, Овен, и, возможно, вас не восхищают вашим стилем в этом вопросе.
Энергия Льва заставила вас всех взбодриться - вы чувствуете всю тяжесть режима воина, и независимо от того, можете вы это признать или нет - вы хотите драки.
Вы слишком взвинчены, чтобы оставаться на месте, и вам нужно снять агрессию с кого-то - плохой выбор, и, к сожалению, тот, который закончится тем, что кто-то в вашей жизни будет чертовски обижаться на вас. Сделайте себе одолжение: следите за своим тоном.
Телец (20 апреля - 20 мая)На этой неделе ты почувствуешь как мотивацию, так и лень, Телец.
В то время как вы привыкли расслабляться и идти с «ленивым», вы не сможете отступить от Меркурия во Льве 27-го числа, которое заберет это чувство вдохновения и превратится в потребность в Дикая вечеринка.
Вы просто хотите повеселиться на этой неделе. Либо так, либо спать всю неделю, и, как вы это понимаете, вы всегда можете спланировать это на следующую неделю.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Ваша правящая планета входит в знак Льва 27-го числа, что должно пробудить в вас потребность во внимании и очень позитивный способ получить его.
Это хорошая неделя для вас, Близнецы, с очень небольшим количеством драмы и хорошими шансами на общение и много волнений на свежем воздухе.
Лучше всего на неделю заняться активным отдыхом, пикниками, играми и спортивными мероприятиями. Вы можете просто стать главным организатором, что поставит вас во власть; место, которое вам очень нравится.
Рак (21 июня - 22 июля)Чрезмерное мышление и гипер-анализ - вот что будет двигать вас на этой неделе, поскольку 29-го числа Марс входит в Рак и действительно подталкивает вас к некоему странному перфекционизму.
То, что может казаться вдохновением, может превратиться в напористость; Не все на твоей волне, Рак, и может быть хорошей идеей позволить людям заниматься своими делами, а не ставить им ультиматум, который говорит им, что они не делают этого по-твоему - они невежественны. Это не способ заводить друзей.
Лев (23 июля - 22 августа)Теперь, когда вы приятно утвердились в своем знаке Солнца, вы захотите использовать часть великолепной энергии Льва для силы добра.
Эта неделя пробудит в вас героя или, по крайней мере, мысль, что вы хотите стать для кого-то героем.
Меркьюри улучшит ваши коммуникативные навыки и позволит вам убеждать других, выражая себя художественно и убедительно.
На этой неделе у тебя будет много друзей, которые будут уделять тебе много внимания, Лео.
Дева (23 августа - 22 сентября)К четвергу этой недели - 29 июля - на вас будет оказывать такое влияние Марс в вашем знаке, и вы заметите это в своей сексуальности.
То, что может казаться любовью или снова влюбляться, перерастет в острую потребность в физическом общении.
Возможно, вы думали, что внутри вы мертвы, но Марс здесь, чтобы реанимировать ваше сексуальное влечение.
Но это не просто близость - эта близость возникает в результате желания настоящей любви и сострадания, которые вы получите на этой неделе.
Весы (23 сентября - 22 октября)На этой неделе обещают работать и сосредоточиться на том, что вы делаете.
Вы провели предыдущие недели этого месяца, выясняя отношения с друзьями и коллегами, и вы уверены, что теперь все вы находитесь на одном игровом поле; благодаря групповым усилиям некоторые из ваших хорошо продуманных планов вполне могут осуществиться.
Это хорошая неделя, чтобы заняться чем-то продуктивным. Нет времени на лень.
Энергия Льва заставит вас играть так же усердно, как и работать.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Вы можете оказаться слишком заинтересованы в том, что о вас говорят другие.
Вы хотите представить, что все хорошо, что все, кого вы знаете, просто сидят и хвалят вас, но вы просто не можете в это поверить; вы знаете, что они говорят гадости, и это заставляет вас выламывать их двери и наказать их за их ужас.
Поднимите голову, Скорпион: Никто не говорит за вашей спиной, и даже если бы они говорили - почему, черт возьми, такой сильный знак, как вы, заботится?
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Ваша правящая планета ретроградна в Рыбах с 20 июня, а не только в среду, 28 июля, в Водолее.
Это будет похоже на двойной удар эмоционального самоанализа.
Вы, кто не чувствует вины, можете просто получить возможность взять на себя ответственность за свое прошлое поведение на этой неделе - благодаря этому ретроградному движению.
Возможно, это лучшее время для того, чтобы связаться с человеком, с которым вы так и не смогли завершить работу.
Протяни руку - и если извинения уместны, поступай правильно, Саг, и покажи им, что можешь извиниться.
Козерог (22 декабря - 19 января)Вы, вероятно, немного устали от всей этой паранойи и сомнений - что ж, у вас есть еще одна неделя, и, честно говоря, если вам нужна помощь, это действительно хорошее время, чтобы протянуть руку и получить ее.
Здесь мы говорим о терапии; эй, каждый может использовать хорошую нейтральную сторону, чтобы поговорить, а вы привыкли бегать по себе.
На этой неделе возьмите перерыв, чтобы немного подзарядить эти эмоциональные батареи. С Марсом в Деве вы почувствуете сильную тревогу. Сделайте себе одолжение и разделите бремя; делать все в одиночку.
Водолей (20 января - 18 февраля)
В самом начале недели к вам будут предъявлять претензии. С Меркурием во Льве 27-го числа будет как будто внезапно всем понадобится ваш вклад - во всем.
Что почти гарантирует на этой неделе облегчение, которое вы получите от друзей. Вы будете поражены тем, сколько радости вы сможете получить от своих друзей, даже если они, вероятно, тоже будут востребованы со всеми в вашей жизни.
Ретроградный Хирон может вдохновить вас на покупку новой одежды; эта неделя принесет с собой желание изменить внешний вид. На этой неделе Водолеи стригут волосы, делают тату и пирсинг.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)То, что вы смотрите на этой неделе, действительно можно считать победой с вашей стороны. Я имею в виду то, что вы, наконец, можете сказать «Нет».
Вот и все. Просто нет." Это огромно, Рыбы. Вы поняли - единственный способ не быть втянутым в то, с чем вы не хотите иметь ничего общего, - это сказать «нет».
На этой неделе вы будете швырять это слово повсюду - и это пойдет вам на пользу. Умение защищать свои собственные границы - ключ к чувству безопасности и автономности.
Вы на пути к тому, чтобы научиться заботиться о себе номер один.