Шквалистый южный ветер уменьшит градус жары 26 июля в Бердске
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Шквалистый южный ветер уменьшит градус жары 26 июля в Бердске

6:30:167/26/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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По народным традициям сегодня обязательно молятся Божьей Матери о том, чтобы хватило сил завершить все работы на земле до наступления сезона дождей.

Температура воздуха ночью +14, +19°С, днем +26, +31°С, местами +20, +25°С
Температура воздуха ночью +14, +19°С, днем +26, +31°С, местами +20, +25°С

Метеорологическая обстановка на 26 июля в Бердске от МЧС.

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с, при грозах шквалы до 21 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19°С, днем +26, +31°С, местами +20, +25°С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 26-27.07 местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше. 26-27.07 в Новосибирском районе сохранится высокая пожароопасность( 4 класса).

Народный праздник Гаврила Летний отмечается 26 июля 2021 года

Традиции и обряды

Люди продолжают убирать созревшее зерно и сено с полей. Ту траву, что еще не высохла, расстилают на земле, чтобы не осталось ни одного влажного стебелька или листика. В противном случае запревший пучок может погубить большую часть заготовленного сена.

Молятся Божьей Матери о том, чтобы хватило сил завершить все работы на земле до наступления сезона дождей. Богородица вдохновляет людей в этот день и помогает им справиться с усталостью.

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