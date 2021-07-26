Шквалистый южный ветер уменьшит градус жары 26 июля в Бердске

Метеорологическая обстановка на 26 июля в Бердске от МЧС.
Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с, при грозах шквалы до 21 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19°С, днем +26, +31°С, местами +20, +25°С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 26-27.07 местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше. 26-27.07 в Новосибирском районе сохранится высокая пожароопасность( 4 класса).
Народный праздник Гаврила Летний отмечается 26 июля 2021 года
Традиции и обрядыЛюди продолжают убирать созревшее зерно и сено с полей. Ту траву, что еще не высохла, расстилают на земле, чтобы не осталось ни одного влажного стебелька или листика. В противном случае запревший пучок может погубить большую часть заготовленного сена.
Молятся Божьей Матери о том, чтобы хватило сил завершить все работы на земле до наступления сезона дождей. Богородица вдохновляет людей в этот день и помогает им справиться с усталостью.