Большой геомагнитный удар 26 июля 2021: Чем уникален день для метеопатов Земли

В этом году летом специалистами Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца отмечена сильная активность нашей звезды. Практически каждый день на Солнце регистрируются мощные подобные вулкану вспышки на поверхности. В космическое пространство выбрасываются огромные массы ионизированной плазмы - так называемый солнечный ветер. В случае, если направление и скорость потоков солнечного ветра приведет их в атмосферу Земли, на нашей планете в магнитосфере происходят хаотические сдвиги и изменения электрических характеристик. Это магнитные бури.
По многолетним наблюдениям учеными сделан вывод о том, что магнитная буря вызывает ухудшение общего состояния организма абсолютно здорового человека. Следить за прогнозом магнитных бурь и состоянием магнитосферы Земли нужно, чтобы предупредить появление болезненных симптомов, а в крайнем случае, вовремя принять лекарство. Чтобы уменьшить влияние космической погоды на состояние здоровья, нужно придерживаться несложных правил здорового образа жизни и не перегружать нервную систему и психику.
26 июля 2021 года необычный день. Космическая погода в этот день уникальна. Сутки начнутся полным штилем в магнитосфере Земли, заметных возмущений в магнитном поле планеты нет, сила колебаний магнитного поля равна 1 баллу. Такая погода сохраниться до 16 часов. С 9 часов утра до полудня сила колебаний магнитного поля равна нулю. Такое явление встречается очень редко. Это объясняется тем, что солнечный ветер с поверхности Солнца не достигает атмосферы Земли. При сильной активности Солнца Земля остается свободной от давления солнечного ветра. На вспышечную активность нашей звезды отреагируют только сильно зависимые от метеоусловий земляне - гипертоники, сердечники. Тяжело будет людям, которые перенесли инфаркты и инсульты. Головная боль и общая слабость возможна у восприимчивых к вспышкам на Солнце людей.
Самое главное для метеопатов - следить за артериальным давлением, не допускать, чтобы рост давления был критическим. Врачи советуют как можно больше находиться на свежем воздухе, при этом не попадать под прямые солнечные лучи. Для того, чтобы организму было легче, доктора рекомендуют пить больше воды. Алкоголь лучше исключить из употребления. Если вы курите, то самое время для того, чтобы бросить курить. Не стоит переедать, особенно на ночь, лучше исключить вредные тяжелые продукты из рациона, вспомнить об овощной диете. Вечером 26 июля небольшие возмущения силой 2 балла будут заметны с 18 до 21 часа. У метеопатов может нарушится сон. Небольшую усталость и слабость почувствуют практически все. Хорошо принять на ночь ванну, выпить чай из ромашки и мяты. Хорошая музыка, позитивный настрой, доброе отношение друг к другу помогут не заметить незначительные осложнения в космической погоде.
Как переживают время магнитных бурь наши читатели?
Ольга Сергеевна, 57 лет:
- Принимаю душ несколько раз за день. Стараюсь лечь спать пораньше и высыпаться. В течение дня пью много воды. Голова болит, стараюсь контролировать давление.
Юрий Алексеевич, 60 лет:
- Если плохо, то стараюсь отдыхать. Пью успокоительный чай. Растет давление сильно. Проветриваю квартиру, чтоб воздух был свежий. Стараюсь больше двигаться.
Анна Андреевна, 49 лет:
- Утром делаю гимнастику. Сижу на диете, мало ем, пью много воды. Самое главное - ни с кем не спорю, берегу нервы. Стараюсь не думать о плохом, не паниковать. Люблю почитать анекдоты и посмеяться.