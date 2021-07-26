Кто чаще всего умирает от коронавируса, выяснили ученые
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Кто чаще всего умирает от коронавируса, выяснили ученые

8:47:487/26/2021Фото: pixabay
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Некоторые из них были вполне здоровы и не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний.

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Ученые из Великобритании выявили новую групп людей, которые чаще всего умирают от коронавируса. Болезнь поражает пациентов в возрасте 40 лет и старше, которые поставили прививку. Отмечается, что некоторые из них были вполне здоровы и не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний.

Специалисты объяснили смертность среди этой группы несколькими факторами. Примерно у пяти процентов людей не возникает иммунного ответа на препарат, еще столько же человек слабо отреагируют на действие вакцины из-за проблем со здоровьем, которые ставят под угрозу иммунную систему. К этой группе относят пациентов с трансплантатом. Они принимают серьезные дозы лекарств, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями в организме. Кроме того, в данную категорию входят люди с раком крови, уточнили эксперты.

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