Коронавирус и бесплодие: Как болезнь влияет на беременность
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Коронавирус и бесплодие: Как болезнь влияет на беременность

9:01:567/26/2021Фото: pixabay
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Репродуктивная система не является органом-мишенью для COVID-19, говорит известный врач акушер-гинеколог.

Коронавирус не вызывает прерывания беременности
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Акушер-гинеколог, профессор Владислав Корсак в своем интервью «Известиям» рассказал о том, как вакцина от коронавируса и сам вирус влияют на женский организм. По его словам, репродуктивная система не является органом-мишенью для COVID-19.

- Оказалось также, что вирус не вызывает прерывания беременности. В начале пандемии была рекомендация, что на сроке до 12 недель лучше прервать беременность в случае болезни COVID-19. Потом стало понятно, что это была излишняя предосторожность — просто от незнания новой для всего мира болезни, а маточно-плацентарный барьер предохраняет плод от проблем. Известен случай тяжелейшего течения заболевания и неблагоприятного исхода у беременной женщины. При этом ребенок родился, дышал самостоятельно, всё с ним было хорошо. Природа установила барьер, и пока он эффективный.

Также врач отметил, что вакцинация от коронавируса также не может нанести вреда и женщине, которая планирует беременность.

— Вакцинация, кроме пользы, ничего не может принести. При этом есть рекомендация: если женщина планирует беременность, нужно обязательно пройти вакцинацию не меньше чем за две недели, а лучше за месяц до этого. Это не исключит того, что заболевание случится, но иммунитет обеспечит более легкое его течение. Конечно, вакцина не вызывает бесплодия или абортов. Самое главное, что репродуктивная система защищена и ребенок родится здоровым.

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