Новые самые точные данные о коронавирусе в Бердске за сутки на 26 июля 2021
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Новые самые точные данные о коронавирусе в Бердске за сутки на 26 июля 2021

9:12:567/26/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в городе зарегистрировано 2066 случаев коронавирусной инфекции.

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По данным оперативного штаба на 25 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1137 жителей. За прошедшие сутки взято 111 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных - 1930 бердчан. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2066 случаев коронавирусной инфекции.

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