Тело утонувшего 7-летнего мальчика вытащили из реки Иня в Новосибирске

В минувшую пятницу, 23 июля, на реке Иня, в Первомайском районе города, в районе ул. Заречная произошла трагедия. Там на воде пропал 7-летний мальчик. Спасатели и водолазы трое суток искали ребенка. Были пройдены правый и левый берега реки в обеих направлениях, обследовано дно в предполагаемых местах выноса тела, на поворотах реки, в омутах и так далее, использовался квадрокоптер, спасатели на лодках осматривали русло реки ниже ж\д моста.
В итоге, вечером в воскресенье тело ребенка было обнаружено. Как оказалось, оно зацепилось за упавшее в воду дерево.