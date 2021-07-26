Тело утонувшего 7-летнего мальчика вытащили из реки Иня в Новосибирске
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Тело утонувшего 7-летнего мальчика вытащили из реки Иня в Новосибирске

9:25:267/26/2021Фото: Инцидент Новосибирск
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Тело ребенка зацепился за упавшее в воду дерево.

Тело мальчика нашли в воскресенье вечером

В минувшую пятницу, 23 июля, на реке Иня, в Первомайском районе города, в районе ул. Заречная произошла трагедия. Там на воде пропал 7-летний мальчик. Спасатели и водолазы трое суток искали ребенка. Были пройдены правый и левый берега реки в обеих направлениях, обследовано дно в предполагаемых местах выноса тела, на поворотах реки, в омутах и так далее, использовался квадрокоптер, спасатели на лодках осматривали русло реки ниже ж\д моста.

В итоге, вечером в воскресенье тело ребенка было обнаружено. Как оказалось, оно зацепилось за упавшее в воду дерево.

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