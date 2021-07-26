"Печально, что такие люди уходят так рано": Соболезнования родным из-за смерти матерей Татьяны Грековой и Веры Облаковой в ЦГБ Бердска
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"Печально, что такие люди уходят так рано": Соболезнования родным из-за смерти матерей Татьяны Грековой и Веры Облаковой в ЦГБ Бердска

12:20:067/26/2021,Инна ЛаврентьеваФото: Предоставлено Жанной Белоусовой/Антоном Ивановым/ pixabay
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Антон Иванов и Жанна Белоусова до последнего надеялись, что их родных спасут, однако чуда не свершилось.

Бердчанки не смогли побороть болезнь

Искренние соболезнования родственникам скончавшихся Веры Облаковой и Татьяны Грековой выражают бердчане.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" 23 июля в 19:15 не стало Веры Облаковой. В субботу, 24 июля, в реанимации ЦГБ Бердска умерла Татьяна Грекова, являющаяся матерью Антона Иванова. Еще до кончины своей матери юноша грозился облить себя бензином из-за отсутствия внимания медиков к его семье.

Сегодня, 26 июля руководитель компании "Сибирский стандарт" Федор Седов рассказал о том, какой была Татьяна Грекова.

Татьяна умерла

- С момента создания РКЦ и до ее ухода из РКЦ мы с ней достаточно тесно сотрудничали. Прекрасный специалист. Всегда готова была понять, выслушать. Если какая-то проблема возникала, то она всегда старалась вместе с нами найти решение для устранения этой проблемы. Очень много зависит от руководителя, от того, как он выстраивает работу. Жаль, что из жизни ушел такой человек. Хороший, грамотный специалист. Достаточно контактный был человек. Печально, что такие люди уходят так рано из жизни, - отметил руководитель компании "Сибирский стандарт" Федор Седов.

Также стало известно, что Федор Геннадьевич направит небольшую сумму средств Антону Иванову на организацию похорон матери.

Соболезнования Антону Иванову

Слова сожаления об утрате Татьяны выразили и пользователи "Курьер. Среда. Бердск".

- Антон, выражаю искренние соболезнования по поводу безвременной кончины твой мамы,- заявили анонимно.

- Антон, ты сделал все, что было возможно. Крепись! - отметил Аноним.

- Мои самые искренние соболезнования вам и всем близким. Верила, что спасут. Земля пухом. Сил вам, Антон! - пожелала Анна.

- Самые искренние соболезнования! Вы хороший, достойный сын и всегда таким останетесь! Держитесь, крепитесь, к сожалению, так бывает. Очень больно терять своих родных, тем более мамочку. Земля ей пухом,- сказали анонимно.

- Знала Татьяну очень хорошо ещё по "Веге". Надеялась, что её обязательно спасут, но, увы, чуда не свершилось. Очень жаль. Антон, мои глубочайшие соболезнования. Крепитесь,- изрек Аноним.

Если вы также желаете помочь морально или материально Антону Иванову, то вот его телефон для связи 8-952-938-47-80 К данному номеру привязана и карта Сбербанка.

Соболезнования Жанне Белоусовой

Вера Облакова умерла в больнице

Пользователи социальных сетей и сайта "Курьер. Среда. Бердск" не обошли стороной и ситуацию в семье Жанны Белоусовой. Жители Бердска даже посоветовали девушке, как следует ей поступить после трагедии.

- Боже мой! Что творится в нашей ЦГБ. Слов нет! Соболезнования мои. Держитесь. Вам надо с Антоном вместе объединиться, нанять адвоката и подать иск. Удачи,- заявил Аноним

- Искренние соболезнования родным и близким. Сил вам пережить невосполнимую утрату,- отметила Анна.

- Это только о двоих написали, а сколько за это время умерло? У меня только двух друзей за неделю, два близких человека не стало. И не старые они были и не диагноз "ковид",- произнес некто под именем "смотрящий".

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