Продавец Огородников из Братска мечтает стать депутатом горсовета Бердска: Новый список кандидатов на 26 июля 2021
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Продавец Огородников из Братска мечтает стать депутатом горсовета Бердска: Новый список кандидатов на 26 июля 2021

10:22:427/26/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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В последнем потоке желающих баллотироваться в бердский депутатский корпус особенно много иногородних - жители Искитима, сел Новосибирской области, Алтайского края.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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За три дня до окончания выдвижения кандидатов в депутаты бердского горсовета, на утро 26 июля, о желании баллотироваться в избирком Бердска заявили 165 человек. В выходные предоставили документы еще 7 человек. Таким образом, сейчас претендуют на один депутатский мандат 6,1 человека.

Судя по информации, предоставленной "Курьер. Среда. Бердск" бердской ТИК, на этот раз заявилось много иногородних — жители Искитима, сел Новосибирской области, Алтайского края и даже Братска. В основном, это выдвиженцы от парламентских партий.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 июля территориальная избирательная комиссия приняла заявления от 22 потенциальных кандидатов. Среди них есть действующие народные избранники, в том числе Мкртыч Овсепян. Он снова выдвинулся от «Единой России» и снова по округу №1, в который входят Новый поселок и Речкуновка.

Напомним, что границы избирательных округов в Бердске перекроили, так как депутаты решили изменить численность местного органа представительной власти — сократить с 33 до 27. Именно столько депутатов будут выбирать бердчане 19 сентября 2021 года. Узнать, к какому округу относится ваш адрес, можно из публикации "Курьер. Среда. Бердск".

Некоторые из претендентов на место в бердском горсовете имеют судимость — снятую или погашенную, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Новые кандидаты в депутаты горсовета Бердска

Одномандатный избирательный округ №1

Славкин Игорь Александрович, дата рождения - 1 августа 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная архитектурно-строительная академия, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №3

Шалаева Мария Владимировна, дата рождения - 1 февраля 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище №81, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Умный ритейл", товаровед, место жительства - Новосибирская область, Купинский район, село Чаинка, ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №4

Измаденов Евгений Евгеньевич, дата рождения - 26 ноября 1996 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Яндекс", оператор 2 категории в Группе операторов России (Поддержка бизнеса), место жительства - Алтайский край, город Заринск, ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №8

Борчанинов Артемий Олегович, дата рождения - 29 мая 1992 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Бондаренко Кристина Анатольевна, менеджер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №13

Тепляшин Андрей Геннадьевич, дата рождения - 28 ноября 1967 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение "Современная гуманитарная академия", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО СК "Семь гномов", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №24

Огородников Владислав Дмитриевич, дата рождения - 9 апреля 1998 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Братский политехнический колледж", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МВМ" в Магазине " А065, продавец, место жительства - Иркутская область, город Братск, ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №27
Большов Михаил Николаевич, дата рождения - 23 октября 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный технический университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маршрутка НСК", управляющий, место жительства - Новосибирская область, город Искитим, «Справедливая Россия-За правду».

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