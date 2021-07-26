Кто потерял мужские часы на одном из пляжей Бердска?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Анна:
Найдены часы мужские на одном из пляжей города Бердска. Хозяин отзовитесь. Укажите название потерянных часов и примерно на каком пляже Вы могли потерять их. 8913-745-62-42.
Хозяин отзовитесь.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Анна:
Найдены часы мужские на одном из пляжей города Бердска. Хозяин отзовитесь. Укажите название потерянных часов и примерно на каком пляже Вы могли потерять их. 8913-745-62-42.
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