Полиция Бердска оградит здание от животных и возможных террористов за 1 млн рублей
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Полиция Бердска оградит здание от животных и возможных террористов за 1 млн рублей

11:24:067/26/2021,София МальцеваФото: яндекс.карты
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Предполагается выполнение работ по инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищённости периметрального ограждения в рамках капитального ремонта.

Собираются оградить полицейский участок

В Бердске собираются огородить полицейский участок. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Предполагается выполнение работ по инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищённости периметрального ограждения в рамках капитального ремонта.

ОМВД Бердска будет дополнительно защищен от случайного прохода людей, животных, въезда транспорта, а также поможет предотвратить проникновение нарушителей, которые попытаются пройти контрольно-пропускной пункт.

Такое решение было принято в рамках электронного аукциона. На сайте закупок сообщается, что начальная, она же максимальная цена контракта составила - 1 177 718,46 рублей на установку дополнительной ограды вокруг Отдела МВД России по г. Бердску. При этом заявку подал начальник тыла Отдела Виталий Лунев.

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