Полиция Бердска оградит здание от животных и возможных террористов за 1 млн рублей

В Бердске собираются огородить полицейский участок. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Предполагается выполнение работ по инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищённости периметрального ограждения в рамках капитального ремонта.
ОМВД Бердска будет дополнительно защищен от случайного прохода людей, животных, въезда транспорта, а также поможет предотвратить проникновение нарушителей, которые попытаются пройти контрольно-пропускной пункт.
Такое решение было принято в рамках электронного аукциона. На сайте закупок сообщается, что начальная, она же максимальная цена контракта составила - 1 177 718,46 рублей на установку дополнительной ограды вокруг Отдела МВД России по г. Бердску. При этом заявку подал начальник тыла Отдела Виталий Лунев.