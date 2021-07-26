Мишустин едет в Сибирь и Дальний Восток 26 июля 2021. Полный список мест рабочей поездки

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 26 июля посетит с рабочей поездкой Дальневосточный и Сибирский округа.
- На о. Итуруп в Сахалинской области Мишустин посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где пообщается с работниками предприятия, - сообщает пресс-служба кабинета министров. - Он также ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса и осмотрит строящееся жилье в рамках программы переселения граждан из аварийного фонда. После этого Мишустин прибудет в Хабаровский край. В Комсомольске-на-Амуре он посетит судостроительный и авиационный заводы.
После этого Мишустин поедет в Сибирь - в Иркутске глава кабмина осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода. Вместе с ним в рабочую поездку отправятся его заместители, а также несколько министров.