"Мы очень устали": Настя Харьковская из Бердска обратилась к главе СК Бастрыкину после издевательств мужа-тирана
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"Мы очень устали": Настя Харьковская из Бердска обратилась к главе СК Бастрыкину после издевательств мужа-тирана

2:32:057/26/2021,Влада СмирноваФото: Скриншот с видео
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По словам бердчанки, ее устное заявление приняли. Сегодня девушка попыталась изъять свою дочь из рук Сергея. Что из этого вышло?

Настя сегодня в Академгородке

В Следственный комитет России обратилась Настя Харьковская из Бердска.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сама Настя, решение обратиться в вышестоящие органы связано с тем, чтобы главенствующие лица заставили сотрудников Следственного комитета Новосибирской области "пошевелиться" в разбирательстве ее дела. Напомним, как заявляла Харьковская от издевательств мужа-тирана Сергея она страдала с 2016 года. Харьковский, по словам Насти, неоднократно наносил ей побои, а когда девушка пыталась сбежать, то он останавливал и запугивал ее. Особое негодование у Насти вызвал случай отдельного внимания и отношения Сергея к их общему ребенку. Как только Харьковская заметила случаи домогательства, то сразу же написала заявление в Следственный комитет Новосибирской области. После молодая мать со своими детьми сбежала из Академгородка, где они жили вместе с Сергеем. Сейчас она с тремя своими сыновьями находится в другом городе на съемной квартире. Четырехгодовалая девочка осталась у Сергея. В настоящее время мать очень переживает за ее состояние и здоровье.

Как стало известно сегодня, 26 июля заявление Насти в устной форме в СК России приняли.

-  Сегодня из Новосибирска должны со мной связаться. С 19 числа ребенка мне не передали. Пока идет следствие,- заявила девушка.

Также Настя сегодня позвонила в полицию Бердска и сказала, что намерена забрать свою дочь от Сергея Харьковского. На что сотрудники ей сообщили, что Настя может приехать. По приезду попасть в квартиру в Академгородке Настя не смогла. За дверью слышался голос бабушки и дочери. Сергея дома не было. Правоохранители сообщили девушке, что в квартире находится сотрудник ПДН.

- Очень устали. Нам говорят, что ничего не получится. Настя опять впала в отчаяние. Я ее успокаиваю. На месте был наряд полиции. Говорили, что сотрудник ПДН была внутри, но нам она сказала, что ее там не было. Мы не знаем, что делать,- рассказала одна из сестер Насти.

Харьковская уже написала заявление о поведении Сергея к их ребенку в ПДН.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что ребенка Харьковской передадут только по решению суда.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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