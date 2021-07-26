"Мы очень устали": Настя Харьковская из Бердска обратилась к главе СК Бастрыкину после издевательств мужа-тирана

В Следственный комитет России обратилась Настя Харьковская из Бердска.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сама Настя, решение обратиться в вышестоящие органы связано с тем, чтобы главенствующие лица заставили сотрудников Следственного комитета Новосибирской области "пошевелиться" в разбирательстве ее дела. Напомним, как заявляла Харьковская от издевательств мужа-тирана Сергея она страдала с 2016 года. Харьковский, по словам Насти, неоднократно наносил ей побои, а когда девушка пыталась сбежать, то он останавливал и запугивал ее. Особое негодование у Насти вызвал случай отдельного внимания и отношения Сергея к их общему ребенку. Как только Харьковская заметила случаи домогательства, то сразу же написала заявление в Следственный комитет Новосибирской области. После молодая мать со своими детьми сбежала из Академгородка, где они жили вместе с Сергеем. Сейчас она с тремя своими сыновьями находится в другом городе на съемной квартире. Четырехгодовалая девочка осталась у Сергея. В настоящее время мать очень переживает за ее состояние и здоровье.
Как стало известно сегодня, 26 июля заявление Насти в устной форме в СК России приняли.
- Сегодня из Новосибирска должны со мной связаться. С 19 числа ребенка мне не передали. Пока идет следствие,- заявила девушка.
Также Настя сегодня позвонила в полицию Бердска и сказала, что намерена забрать свою дочь от Сергея Харьковского. На что сотрудники ей сообщили, что Настя может приехать. По приезду попасть в квартиру в Академгородке Настя не смогла. За дверью слышался голос бабушки и дочери. Сергея дома не было. Правоохранители сообщили девушке, что в квартире находится сотрудник ПДН.
- Очень устали. Нам говорят, что ничего не получится. Настя опять впала в отчаяние. Я ее успокаиваю. На месте был наряд полиции. Говорили, что сотрудник ПДН была внутри, но нам она сказала, что ее там не было. Мы не знаем, что делать,- рассказала одна из сестер Насти.
Харьковская уже написала заявление о поведении Сергея к их ребенку в ПДН.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что ребенка Харьковской передадут только по решению суда.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.